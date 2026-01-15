Congo-Kinshasa: La dynamique citoyenne du Front pour la 4ème République reçue en audience par Martin Fayulu

La dynamique citoyenne Front pour la 4ème République a été reçue le 8 janvier dernier, à l'hôtel Faden House, par l'opposant Martin Fayulu. Les échanges avec le leader de l'ECIDé ont tourné notamment, sur la nécessité et les contours d'un dialogue basé essentiellement sur la réécriture d'un nouveau Congo où persistent plusieurs défis liés à la sécurité nationale, la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale.

Cette rencontre s'inscrit dans le Cadre des consultations que le Front pour la quatrième République mène avec les forces politiques et citoyennes engagées pour l'avenir démocratique de la RDC.

Objectif principal

Primo : La remise officielle du manifeste du Front pour la quatrième République, document de référence dans lequel est consigné sa vision politique, institutionnelle et citoyenne pour l'avènement d'une quatrième République fondée sur l'équité, la bonne gouvernance, la justice et la souveraineté populaire. Les deux parties ont réaffirmé leur attachement aux valeurs Républicaines de la paix et la recherche des solutions durables aux crises multiformes que traverse le Pays dans l'intérêt supérieur du peuple congolais

Un encouragement mérité du Leader de la plateforme LAMUKA

Après la visite avec le leader de la plateforme LAMUKA, le Front pour la quatrième République va poursuivre ses échanges. Le Front pour la 4ème République se réjouit de la qualité des échanges et réaffirme sa détermination à poursuivre les consultations avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux, en vue de bâtir un consensus national autour du projet de refondation de l'État Il sied de noter que l'initiative de l'engagement par le Front pour la quatrième République vise à bâtir une architecture institutionnelle stable, cohérente, et durable pour la nation République démocratique du Congo