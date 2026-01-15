Afrique de l'Ouest: BRVM - Les activités du marché terminent la journée de cotation de ce jeudi 15 janvier 2026 en hausse

A l'exception de la valeur des transactions, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé la séance de cotation de ce jeudi 15 janvier 2026 en hausse.

La valeur totale de ces transactions s'est ainsi rabaissée, passant de 1,427 milliard FCFA la veille à 976,648 millions FCFA ce 15 janvier 2026.

En revanche, la capitalisation du marché des actions a enregistré une hausse de 97,2 milliards, se situant à 13 442,571 milliards FCFA contre 13 345,371 milliards FCFA la veille.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait aussi une augmentation de 10,868 milliards, en passant de 11 356,064 milliards FCFA la veille à 11 366,932 milliards FCFA ce 15 janvier 2026.

L'indice BRVM Composite est en légère progression de 0,73% à 348,65 points contre 346,13 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,69% à 166,35 points contre 165,22 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,20% à 143,35 points contre 143,06 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Principal a gagné 1,16% à 224,74 points contre 222,17 points la veille.

Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une légère variation positive de 0,73% à 134,26 points contre 133,29 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 43 475 FCFA), EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 1 220 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 5,96% à 1 200 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,68% à 1 455 FCFA) et ETI Togo (plus 4,55% à 23 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (moins 6,87% à 10 710 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,72% à 27 620 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 4,26% à 1 125 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 3,35% à 2 600 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 2,57% à 9 300 FCFA).