Ile Maurice: Girish Samo-Burthia, apprenti en or

Apprenti-Jockey à la South African Jockeys Academy (SAJA), ce jeune Mauricien a remporté le championnat des apprentis 2025 en Afrique du Sud.

À 18 ans, Girish s'impose déjà comme l'un des jeunes jockeys mauriciens les plus prometteurs de la nouvelle génération. Il a récemment franchi une étape majeure de sa carrière en remportant le championnat des apprentis, avec 21 victoires, soit trois de plus que son dauphin. Un succès qui vient confirmer un parcours bâti sur la passion, la patience et le travail.

Girish a grandi au rythme des courses hippiques, observant, apprenant et nourrissant peu à peu un rêve devenu aujourd'hui son métier. Il fait alors le grand saut : celui de quitter sa famille et son confort pour bénéficier d'une formation de haut niveau en intégrant l'académie.

En Afrique du Sud, le quotidien est intense. Les journées s'enchaînent entre entraînements matinaux, courses, préparation physique et le repos. Ce dernier aspect devient une partie essentielle pour rester performant et donner le meilleur de soi-même. Les débuts n'ont toutefois pas été simples. Girish confie qu'il lui a fallu un temps d'adaptation pour trouver ses repères. Les courses sud-africaines sont plus rythmées, le niveau plus élevé et la concurrence plus féroce. Chaque monte est un défi, chaque opportunité doit être saisie. C'est progressivement, au fil des courses, qu'il gagne en confiance et en assurance.

Le déclic pour le titre de champion des apprentis survient lorsqu'il commence à enchaîner les victoires. Patience, régularité et travail quotidien jouent un rôle déterminant dans cette réussite. Girish avance sans précipitation, conscient que la constance est la clé dans un métier où rien n'est jamais acquis.

Ce titre de champion des apprentis représente bien plus qu'un trophée. Pour lui, c'est avant tout un signe qu'il est sur la bonne voie, la confirmation que les sacrifices portent leurs fruits. Parmi ses 21 succès, une victoire en particulier l'a profondément marquée : celle de Red State, coursier de l'entraîneur Ricky Maingard, qui lui a offert sa 20e victoire de la saison et lui a rapproché du titre de champion des apprentis. Un moment fort, gravé dans sa mémoire, qui symbolise son évolution et sa progression. Un cheval prometteur qu'il tient à coeur.

Comme tout jockey, Girish a connu des moments de doute. Ce métier est exigeant mais c'est précisément dans ces périodes difficiles que la persévérance prend tout son sens. Surmonter les obstacles renforce la force mentale, une qualité indispensable pour subsister au plus haut niveau dans ce métier.

Grâce à cette expérience, Girish a également découvert une nouvelle facette de sa personnalité : sa capacité d'adaptation, son abnégation et son mental face à l'adversité. Des qualités qui expliquent en grande partie sa réussite actuelle.

Avec déjà 26 victoires à son compte en 2 ans de formation, Girish regarde désormais vers l'avenir avec ambition et lucidité. Son objectif: continuer à progresser, remporter encore plus de courses et s'imposer au plus haut niveau. Le chemin est encore long, mais une chose est certaine : le jeune Mauricien avance avec détermination, prêt à écrire les prochaines pages de son histoire et rendre fiers sa famille et son entourage. Actuellement en vacances à Maurice, le jeune apprenti s'accorde une courte pause avant de poursuivre son ascension.