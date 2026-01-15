Ile Maurice: Gopee brûle le rapport du PRB et dénonce un «profond mépris» envers les fonctionnaires

La Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU) a donné de la voix ce jeudi 15 janvier lors d'une conférence de presse marquée par un geste fort et symbolique. Son président, Narendranath Gopee, a publiquement contesté le dernier rapport du Pay Research Bureau (PRB), allant jusqu'à en brûler une copie devant les journalistes, pour dénoncer ce qu'il qualifie de « déception totale» et de «trahison des travailleurs du secteur public».

D'entrée de jeu, le syndicaliste n'a pas caché son amertume. «Je suis extrêmement déçu par les prévisions salariales, par les ajustements proposés et par l'absence d'une réelle amélioration des conditions de travail», a-t-il déclaré. Selon lui, le rapport ne reflète ni la réalité du terrain ni les sacrifices consentis par près de 120 000 employés de la fonction publique, des collectivités locales et des organismes parapublics.

Narendranath Gopee a particulièrement fustigé l'absence de véritables consultations avec les syndicats. Il estime que le processus dit de consultation est «incomplet et biaisé» ; plusieurs propositions syndicales n'ayant, selon lui, jamais été prises en compte. Il a aussi pointé du doigt l'absence de reconnaissance du principe de la négociation collective dans le secteur public, pourtant consacré par les conventions internationales du travail et appliqué dans le secteur privé à Maurice.

Autre sujet de colère : la recommandation de paiements échelonnés des augmentations salariales. «Les travailleurs paient leurs impôts et leurs charges à 100 %, mais on leur verse leurs augmentations à 50 %», a dénoncé le président de la FCSOU, parlant d'une injustice flagrante. Il a également cité le cas des travailleurs manuels, dont l'augmentation réelle ne dépasserait que quelques centaines de roupies, malgré des annonces jugées trompeuses. La mise en place d'un High Power Committee, composé essentiellement de hauts fonctionnaires, a aussi été critiquée. Pour la fédération, cette structure se décide à huis clos , sans réelle représentation des travailleurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En brûlant le rapport du PRB, Narendranath Gopee a voulu envoyer un message clair : la FCSOU rejette en bloc ce document et annonce la poursuite de la mobilisation syndicale. «Ce combat est loin d'être terminé», a-t-il prévenu, appelant à une réforme en profondeur du système salarial et à un véritable respect des droits des fonctionnaires.