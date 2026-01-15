Soudan: Les ministres des Affaires étrangères et la Justice rencontrent le Haut-Commissaire aux droits de l'homme

Ll'ambassadeur Muhyiddin Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et le Dr Abdullah Mohamed Dirif, ministre de la Justice, ont rencontré , en coordination entre eux, Volker Turk, Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, qui visite le pays afin de constater les violations graves commises par les milices terroristes contre les civils et pour examiner la coordination des efforts pour garantir la justice, tenir les auteurs des crimes responsables et restaurer les droits avec le gouvernement soudanais.

Le Haut-Commissaire a exprimé sa gratitude et son appréciation pour les efforts déployés par le gouvernement soudanais pour assurer une coordination efficace avec le bureau de la Commission, précisant qu'il avait choisi le Soudan comme première destination après sa nomination au poste de Haut-Commissaire aux droits de l'homme en octobre 2022, ce qui affirme son intérêt pour la question soudanaise.

Il a affirmé qu'il était venu cette fois-ci pour constater les efforts déployés pour protéger les droits de l'homme après les violations regrettables commises contre les civils dans la ville d'Al-Fashir et les événements qui ont suivi au Darfour et au Kordofan en général.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'autre ordre d'idées, le Haut-Commissaire a affirmé leur disponibilité à poursuivre la coopération technique et le renforcement des capacités avec le ministère de la Justice et les mécanismes nationaux dans le domaine des droits de l'homme à travers leur bureau de pays au Soudan.

Pour sa part, le ministre de la Justice a clarifié les aspects juridiques et suivis par le gouvernement soudanais concernant les crimes commis par les milices terroristes soulignant que la consolidation des droits de l'homme constitue une priorité des politiques mises en place par le gouvernement de l'espoir et représente un axe essentiel de la stratégie nationale.

Le ministre a également présenté un bref exposé sur les activités de la Commission nationale d'enquête sur les crimes et violations de la législation nationale et du droit international humanitaire, tout en reflétant les efforts des autres mécanismes nationaux tels que le mécanisme de protection des civils et d'autres commissions gouvernementales, qui visent tous à réaliser la justice, à faire respecter les droits, à protéger les civils et à poursuivre les auteurs de crimes.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a remercié le Haut-Commissaire aux droits de l'homme pour sa visite au Soudan, soulignant qu'il s'agissait d'une visite de solidarité avec le peuple et le gouvernement soudanais après les atrocités et les violations graves commises par les milices terroristes à l'encontre des citoyens soudanais, tout en exprimant son appréciation pour les propos du Haut-Commissaire lors de la déclaration faite le 14 novembre 2025, en tant que premier haut responsable de l'ONU à qualifier la guerre de guerre par procuration pour les ressources naturelles, ce qui a eu pour effet de briser le récit erroné décrivant la guerre comme un conflit entre deux généraux.

Le ministre a souligné que la visite du Commissaire suprême au Soudan à cette étape confirme l'intérêt du gouvernement pour la question des droits de l'homme et sa volonté de coopérer avec toutes sortes d'institutions internationales, indiquant que la visite du Haut Commissaire aux camps de déplacés fuyant l'enfer imposé par les milices terroristes dans l'État du Nord lui permettra de mesurer l'ampleur de la tragédie que subissent les citoyens soudanais en raison du comportement des milices, de leur recours à tous les moyens sanglants et de leur attitude raciste envers les citoyens.

Il a conclu en affirmant que le Haut Commissaire trouvera une coopération totale de la part des organismes gouvernementaux compétents afin de garantir le succès de sa visite au Soudan.