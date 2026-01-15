Afrique: CAN 2025 - À Rabat, la ferveur sportive dynamise le commerce de proximité

La ville de Rabat connaît une animation commerciale soutenue, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, portée par l'afflux de supporters, de visiteurs et de membres de la diaspora, venus vivre l'événement sportif continental au plus près.

Dans les quartiers de la capitale, l'ambiance de fête s'est rapidement traduite par une hausse notable de l'activité commerciale, notamment dans les épiceries de proximité, les cafés, les restaurants, les boutiques d'articles souvenirs, les points de services et les grandes surfaces.

Sur les grandes artères, telles que les avenues Mohammed V, Hassan II, des FAR ou Fal Ould Oumeir, les vitrines se parent aux couleurs nationales, tandis que les commerçants adaptent leurs offres et leurs horaires pour répondre à la demande croissante, en particulier en fin de journée, à l'approche des matchs.

Amina, gérante d'une épicerie de quartier, fait état d'une augmentation remarquable des ventes. "Les boissons et les snacks partent très vite les jours de match. Je dois réapprovisionner plusieurs fois par jour pour garantir la fluidité des rayons", explique-t-elle à la MAP, soulignant une fréquentation accrue dès le début de la compétition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Même constat dans les commerces d'articles liés à la CAN. Karim, vendeur de souvenirs dans une galerie commerciale du centre-ville, relève un engouement particulier pour les produits aux couleurs des équipes participantes. "Les écharpes, drapeaux, casquettes et petits objets souvenirs s'écoulent rapidement, surtout auprès des jeunes et des visiteurs étrangers", indique-t-il.

Dans la Médina, restaurateurs et artisans profitent également de cette dynamique. Les établissements de restauration ont ajusté leurs menus et leurs formats pour permettre aux clients de concilier repas et suivi des matchs. « Nous avons simplifié la carte et proposé des formules rapides", précise Fatima, restauratrice.

Du côté de l'artisanat, la CAN représente une opportunité de visibilité. Hassan, artisan maroquinier, observe un intérêt croissant pour des articles pratiques et faciles à transporter. "Les visiteurs recherchent des produits authentiques, mais adaptés au voyage " note-t-il.

Par ailleurs, la forte activité autour des rencontres sportives se reflète aussi dans les services liés à la connectivité. Leila, gérante d'un kiosque de téléphonie sur l'avenue des FAR, souligne une forte demande en cartes SIM et recharges. "Les supporters veulent rester connectés pour partager les moments forts des matchs", dit-elle, ajoutant avoir prolongé ses horaires d'ouverture pendant la compétition. Les grandes surfaces ne sont pas en reste. Des espaces dédiés aux soirées football, regroupant boissons, snacks et articles festifs, attirent une clientèle variée, avec des taux de fréquentation records.

Cette montée en charge s'accompagne d'une percée du "Store-to-door", la livraison à domicile depuis le magasin. Les plateformes de livraison, véritables extensions numériques des rayons physiques, offrent aux enseignes la faculté de servir le consommateur directement chez lui.

Samir, membre de la diaspora irlandaise, confie être venu "pour tout acheter au même endroit". De son côté, Nadia, cliente régulière, souligne que "la clarté des promotions et la rapidité des services de livraison intégrés facilitent l'organisation logistique des foyers durant cette période", appréciant l'ambiance conviviale qui règne dans les magasins.

Pour Youssef, supporter tunisien présent à Rabat, la praticité est un critère essentiel. "Les produits prêts à consommer facilitent nos réunions entre amis avant les matchs", souligne-t-il. Au-delà de l'impact sportif, la CAN 2025 agit ainsi comme un levier d'animation économique et sociale pour la capitale, mettant en lumière la capacité des acteurs locaux à s'adapter à un événement d'envergure continentale. Une dynamique qui, selon plusieurs commerçants, pourrait laisser des effets positifs durables bien après le coup de sifflet final.