Maroc: Le Suriname réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

La République du Suriname a réitéré, jeudi à Rabat, son soutien constant à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Dans le même élan, Paramaribo a confirmé son plein appui au plan d'autonomie marocain, qu'il considère comme la seule base crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement de ce différend régional.

Cette position a été formalisée dans un communiqué conjoint signé par le ministre surinamais des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération, Melvin Bouva, et son homologue marocain, Nasser Bourita, à l'issue d'une rencontre bilatérale tenue dans la capitale marocaine, à l'occasion de la visite de travail de M. Bouva au Royaume.

Le chef de la diplomatie surinamaise a, à cette occasion, pris note avec une grande satisfaction de l'adoption historique, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, saluant un texte qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d'autonomie proposé par Rabat comme l'unique option sérieuse, crédible et durable en vue d'une solution politique à ce dossier.

Le communiqué conjoint met également en avant le consensus international croissant autour de cette initiative, soulignant la dynamique impulsée par le Roi Mohammed VI en faveur d'une issue pragmatique et pérenne à la question du Sahara marocain.

Au-delà du volet politique, les deux ministres ont encouragé le renforcement de la coopération décentralisée, notamment à travers la signature d'un mémorandum d'entente entre la ville marocaine de Dakhla et le district de Commewijne en République du Suriname. Cette initiative s'inscrit dans une volonté partagée de promouvoir les échanges économiques, culturels et institutionnels entre les deux pays.

Enfin, le communiqué rappelle que le Suriname a franchi un pas significatif dans ses relations avec le Maroc en ouvrant une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla en mai 2022, traduisant, de manière concrète, son engagement diplomatique et sa reconnaissance de la centralité du Sahara dans la souveraineté marocaine.