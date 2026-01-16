Sénégal: Vers l'adoption du premier Code de la santé publique au pays

Dakar — Le Sénégal s'emploie à se doter de son premier Code de la santé publique, a annoncé le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Serigne Mbaye, soulignant que la partie législative du projet a déjà été soumise aux plus hautes autorités du pays pour approbation.

"Nous avons entrepris l'initiative de doter le Sénégal de son premier code de la santé publique. La partie législative de ce code se trouve sur la table des plus hautes autorités pour approbation", a-t-il souligné, en présidant la cérémonie d'ouverture du 8e congrès africain de la santé et tourisme médical africain qui se tient du 15 au 17 janvier dans la capitale sénégalaise.

"L'Afrique face aux enjeux de la mobilité médicale, défis d'innovation et de souveraineté sanitaire", est le thème de cette année.

Evoquant les réformes en cours dans ce département ministériel, Serigne Mbaye a aussi annoncé qu'un projet de loi sur les établissements publics de santé est également en gestation.