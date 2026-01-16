Sénégal: Vers l'adoption du premier Code de la santé publique au pays

15 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal s'emploie à se doter de son premier Code de la santé publique, a annoncé le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Serigne Mbaye, soulignant que la partie législative du projet a déjà été soumise aux plus hautes autorités du pays pour approbation.

"Nous avons entrepris l'initiative de doter le Sénégal de son premier code de la santé publique. La partie législative de ce code se trouve sur la table des plus hautes autorités pour approbation", a-t-il souligné, en présidant la cérémonie d'ouverture du 8e congrès africain de la santé et tourisme médical africain qui se tient du 15 au 17 janvier dans la capitale sénégalaise.

"L'Afrique face aux enjeux de la mobilité médicale, défis d'innovation et de souveraineté sanitaire", est le thème de cette année.

Evoquant les réformes en cours dans ce département ministériel, Serigne Mbaye a aussi annoncé qu'un projet de loi sur les établissements publics de santé est également en gestation.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.