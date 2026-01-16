Soudan: L'ONU forcée de réduire ses rations alimentaires malgré une population affamée

Alors que le conflit au Soudan dure depuis plus de 1.000 jours, la plus grave crise alimentaire et de déplacement au monde s'aggrave. Le Programme alimentaire mondial (PAM) est contraint de réduire ses rations au minimum vital et a besoin en urgence de 700 millions de dollars pour poursuivre ses opérations jusqu'en juin prochain.

Face à l'aggravation de la crise, l'agence onusienne prévient que sans fonds supplémentaires, des millions de Soudanais seront privés de nourriture. Elle a été contrainte de réduire les rations au strict minimum nécessaire à la survie.

« D'ici la fin du mois de mars, nous aurons épuisé nos stocks alimentaires au Soudan. Sans un financement supplémentaire immédiat, des millions de personnes se retrouveront sans aide alimentaire vitale d'ici quelques semaines », a déclaré dans un communiqué, Ross Smith, directeur de la préparation et de la réponse aux situations d'urgence au PAM.

Cette alerte intervient alors que plus de 21 millions de personnes sont confrontées à une « faim aiguë » après plus de deux ans de combats au Soudan. La famine a été confirmée dans certaines régions du pays où des mois de combats ont rendu l'accès des travailleurs humanitaires pratiquement impossible, et près de 12 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers.

Malnutrition record

Aujourd'hui, 3,7 millions d'enfants et de femmes enceintes ou allaitantes souffrent également de malnutrition. Selon le PAM, des enquêtes récentes indiquent des niveaux records de malnutrition dans certaines localités de l'Etat du Darfour du Nord, où plus de la moitié des jeunes enfants sont mal nourris.

« Mille jours de conflit, c'est mille jours de trop. Chaque jour où les combats se poursuivent, les familles sombrent davantage dans la faim et les communautés sont poussées encore plus loin vers le précipice », a ajouté M. Smith.

L'agence note qu'elle peut « inverser la tendance et empêcher la famine de s'étendre davantage », mais seulement si elle dispose des fonds nécessaires pour soutenir ces familles les plus vulnérables.

Sur le terrain, le PAM continue de fournir une assistance vitale à des millions de Soudanais touchés par le conflit. Depuis le déclenchement de la guerre civile en avril 2023, l'agence a fourni une aide alimentaire d'urgence, une aide en espèces et une aide nutritionnelle à plus de 10 millions de femmes, d'hommes et d'enfants parmi les plus vulnérables.

L'agence continue de fournir une aide alimentaire vitale à environ quatre millions de personnes chaque mois, y compris dans des zones auparavant difficiles d'accès dans les régions du Darfour et du Kordofan, ainsi que dans les États de Khartoum et d'Al Jazira.

Des avancées humanitaires fragiles

Grâce à sa présence sur le terrain, le PAM peut renforcer ses interventions et toucher encore plus de personnes si des financements supplémentaires sont disponibles. « Nous disposons d'équipes sur le terrain et avons les moyens d'intensifier nos efforts et de sauver davantage de vies, si les fonds le permettent ».

Au cours des six derniers mois, près de 1,8 million de personnes vivant dans des zones touchées par la famine ou menacées par celle-ci ont reçu une aide mensuelle régulière du PAM, ce qui a permis de faire reculer la faim dans neuf localités.

Des avancées récentes, notamment l'envoi d'un convoi conjoint des Nations Unies à Kadugli, capitale de l'Etat du Kordofan du Sud, en octobre, ont ouvert une brève fenêtre d'opportunité pour venir en aide à des familles coupées de toute aide depuis des mois.

« Ces acquis durement obtenus risquent aujourd'hui d'être réduits à néant », a insisté Ross Smith.