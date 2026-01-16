Ouganda: Élections au pays - Vote sous tension, ratés techniques et contestation de l'opposition

En Ouganda, où les électeurs étaient appelés ce jeudi 15 janvier à voter pour la présidentielle et les législatives. Un duel très attendu entre le président sortant Yoweri Museveni et son principal challenger Bobi Wine, dans un climat tendu : pays toujours privé d'internet et mises en garde de l'ONU sur la répression des voix dissidentes. Une journée de vote perturbée par des ratés techniques sur les machines de vérification biométrique : dans plusieurs bureaux, notamment à Kampala, le scrutin a pris du retard. Des pannes qui pourraient servir de motif de contestation, estime l'opposition.

Dans la matinée, le président sortant Yoweri Museveni a voté dans son village natal de Rwakitura et a reconnu lui-même avoir rencontré des problèmes pour voter : sa machine refusait ses empreintes, puis a fini par le reconnaître au visage.

« Est-ce que c'était délibéré ? Nous allons vérifier. La Commission électorale a proposé -- et j'ai soutenu cette décision -- que l'on vote manuellement, parce que ce n'était pas normal que les gens rentrent chez eux », a-t-il déclaré.

Les électeurs ont dû alors voter manuellement en utilisant le registre papier, un problème généralisé, explique Lovinza Nabada, agente dans un bureau de vote à Kampala.

« On ne peut pas commencer le vote : les machines ne sont pas opérationnelles. Et ce n'est pas seulement chez nous, ça arrive partout », explique-t-elle.

L'opposition évoque déjà l'hypothèse d'un recours devant la justice

Bobi Wine, qui a voté dans sa circonscription de Kyadondo, dans le district de Wakiso, a fustigé ces ratés techniques.

« Ces machines biométriques, pour lesquelles des milliards ont été dépensés -- soi-disant pour empêcher les fraudes -- ont, dans une large mesure, cessé de fonctionner. Malgré cela, nous appelons ceux qui le peuvent à rester à une vingtaine de mètres des bureaux de vote, à observer ce qui se passe et, si possible, à filmer », a-t-il déclaré.

Bobi Wine accuse les autorités de se servir de ces dysfonctionnements pour peser sur le scrutin et affirme aussi que plusieurs de ses agents ont été arrêtés ou empêchés d'observer le vote.

L'opposition évoque déjà l'hypothèse d'un recours devant la justice si les résultats ne reflètent pas, selon elle, « la volonté du peuple ».