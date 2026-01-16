Madagascar: Un général nommé à la tête de la société publique d'eau et d'électricité Jirama

À Madagascar, la compagnie nationale d'eau et d'électricité change de direction. Après 20 mois à sa tête, le directeur général de la Jirama, l'Israélien Ron Weiss, a été remplacé par le général de division Hajatiana Rasolomanana. Une nomination qui interroge, alors que l'entreprise reste fragilisée par les coupures et un déficit structurel.

« Il est temps de mettre en valeur le savoir-faire malgache », déclare Ny Ando Ralitera, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, lors de la passation de direction.

Depuis plus de quinze ans, la société d'eau et d'électricité Jirama est au coeur des critiques : délestages fréquents, coupures d'eau, difficultés de facturation et maintenance des réseaux. Lors des grandes mobilisations de la jeunesse, notamment la Gen Z en septembre 2025, l'accès à l'électricité et à l'eau figurait parmi les principales revendications, aux côtés des frustrations sociales et économiques.

Changement de gouvernance face à la grogne en interne

Ron Weiss, nommé en mai 2024 pour piloter un plan de redressement, l'avait finalisé en juin 2025. Mais face à une contestation persistante et à des grèves internes, le Conseil d'administration a jugé nécessaire d'opérer un changement de gouvernance.

Le général Hajatiana Rasolomanana prend donc le relais à titre intérimaire. Ingénieur des mines, formé à l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, il exerce de nombreux postes stratégiques dans les ministères de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures. Lors de la passation, il note un objectif clair : « rétablir rapidement l'approvisionnement en eau et en électricité, et moderniser les infrastructures tout en renforçant la gouvernance ».

Autre signal fort : le général Itibar Ottman, secrétaire général de la présidence, devenant président du Conseil d'administration pour un mandat de quatre ans, renforçant ainsi l'alignement avec les autorités.

Ce changement signifie une nouvelle dynamique à la tête de la compagnie, avec l'espoir de décisions plus rapides et efficaces face aux problèmes quotidiens que vivent encore les habitants.