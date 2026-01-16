Afrique: Techfest 2025 - Madagascar dans le Top 10 mondial, Orange et STEM for Good accélèrent

Les équipes malgaches ont franchi un nouveau cap au Techfest 2025, à Mumbai, en se classant dans le Top 10 mondial, après un Top 20 l'an dernier. Seules représentantes africaines à atteindre la finale, elles confirment la montée en puissance des talents malgaches sur la scène technologique internationale. Au-delà du classement, cette progression est l'indicateur d'un gain de maturité. L'expérience accumulée, les échanges avec d'autres délégations et l'exposition aux standards mondiaux deviennent des acquis structurants, capables d'ancrer des progrès durables dans les disciplines scientifiques et technologiques.

Cette participation a été rendue possible grâce au soutien d'Orange Madagascar et de ses partenaires, notamment à travers une contribution financière et un appui logistique apportés à l'association STEM for Good Haute Matsiatra, chargée de préparer et d'accompagner la délégation. Pour Orange Madagascar, l'enjeu dépasse la performance d'une compétition. Développer le capital humain, former, encadrer et confronter les jeunes à des défis d'envergure internationale est perçu comme un levier essentiel pour bâtir un écosystème numérique solide et durable à Madagascar.

Accélération

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'initiative s'inscrit d'ailleurs dans une dynamique installée depuis plusieurs années. Orange Madagascar et STEM for Good se positionnent comme des partenaires stratégiques du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications (MNDPT), en cohérence avec les priorités nationales en matière de compétences, d'innovation et d'inclusion numérique. L'année 2026 est annoncée comme une nouvelle phase d'accélération. Orange Madagascar réaffirme son engagement aux côtés du MNDPT et de STEM for Good, notamment via les actions d'Orange Digital Center, pensé comme un point d'appui pour élargir l'accès aux compétences numériques et renforcer l'accompagnement des jeunes.

Dans cette continuité, le partenariat avec STEM for Good doit monter en puissance à travers des projets communs. L'association contribuera à la mission d'inclusion numérique d'Orange Digital Center en mettant à disposition son expertise et en mobilisant ses mentors. L'objectif affiché est clair : poser les bases d'un partenariat de long terme pour structurer et développer une filière STEM durable, innovante et accessible, afin que davantage de jeunes talents malgaches puissent se former, se révéler et, demain, porter des solutions à impact au service du pays.