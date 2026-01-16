Madagascar: CEO Summit 2026 - Agro-industrie et technologies en première ligne

La deuxième édition du CEO Summit se tiendra les 9 et 10 avril 2026 à Antananarivo. l'événement confirme sa position comme plateforme stratégique.

Hier, lors de la conférence de presse sur le partage des avancées et contenus de l'événement, à Ivandry, la présidente de l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar), Josielle Rafidy, a souligné l'importance de mettre en avant les secteurs porteurs. « L'investissement au sein des îles soeurs est essentiel, et nous devons soutenir les entrepreneurs tout en favorisant les échanges économiques. L'agribusiness et le numérique restent particulièrement dynamiques en matière d'investissement », explique-t-elle. Elle insiste aussi sur la structuration des initiatives régionales : « Des travaux sont en cours pour créer une association régionale afin de renforcer les échanges et de suivre les joint-ventures entre CEO ».

L'importance de l'agro-industrie et du numérique à Madagascar est particulièrement marquée. L'agriculture représente environ 22,6 % du PIB et emploie une grande partie de la population rurale, tandis que le numérique contribue à près de 18 % de la croissance économique, avec plus de 1,9 million de foyers progressivement connectés à Internet. Ces données témoignent du potentiel de ces secteurs pour attirer les investisseurs et générer de l'emploi.

Dans la continuité de cette démarche, Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM), rappelle que les actions engagées depuis la première édition commencent à porter leurs fruits. « Les agences de promotion des investissements de Madagascar, La Réunion, Comores et Maurice se coordonnent pour accroître les flux financiers dans la région. Nous avons également travaillé à harmoniser la planification par rapport à l'année dernière ».

Potentiel

Il note par ailleurs un engagement croissant des partenaires : « De nombreuses délégations seront présentes cette année, et nous attendons environ 800 participants, contre 579 en 2024 ».

Cependant, concernant le climat d'investissement, l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Gillois, souligne le potentiel du pays. « Qu'il soit malgache, français ou comorien, un investisseur a besoin de confiance et d'un retour sur investissement raisonnable. Madagascar offre un potentiel considérable, et nous souhaitons contribuer davantage à la prospérité de nos îles ». Il précise que le commerce bilatéral entre la France et Madagascar atteint 1 milliard d'euros par an, tandis qu'entre Madagascar et La Réunion, il n'est que de 30 millions, laissant ainsi de larges marges de développement.

Le CEO Summit 2026 mettra en lumière l'importance de la durabilité et de l'innovation dans l'agro-industrie et les technologies, tout en favorisant la coopération régionale. Les CEO Summit Awards récompenseront les initiatives ayant contribué au développement économique durable de Madagascar et de la région.

En consolidant les partenariats et en valorisant les secteurs stratégiques, cette édition ambitionne de bâtir sur les bases posées en 2024 et de stimuler une croissance inclusive et résiliente dans l'océan Indien.