Congo-Kinshasa: Un plan de désenclavement annoncé pour soutenir le secteur minier à Walikale

Le désenclavement du territoire de Walikale et la relance de son économie étaient au coeur de la mission d'itinérance organisée mercredi 14 janvier par le gouverneur du Nord-Kivu, le général Evariste Kakule Somo.

Selon l'autorité provinciale, l'objectif principal était de voir comment sécuriser les investissements autour de la mine de Bisie, l'un des plus importants gisements d'étain au monde représentant 5 à 6% de l'offre mondiale, tout en brisant l'isolement de cette zone stratégique.

Malgré cette production essentielle aux chaînes d'approvisionnement internationales, Walikale manque de routes praticables et d'un aéroport opérationnel, freinant tout développement.

Plan d'infrastructures

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le général Evariste Kakule a, à l'issue de sa mission, annoncé un plan de développement axé sur les infrastructures de transport, avec comme action prioritaire la remise en service de l'aéroport de Gighoma. « Nous voulons travailler sur l'aéroport de Gighoma. Il va être une fenêtre d'ouverture pour permettre aux avions d'arriver, avant de parler des routes», a déclaré l'officier militaire.

Le gouverneur mise également sur la diversification économique pour stabiliser la région, en développant l'agriculture comme secteur alternatif à l'exploitation minière. Ce projet vise à garantir une paix durable, à améliorer les conditions de vie de la population locale et à offrir une alternative économique pérenne pour assurer la stabilité régionale.