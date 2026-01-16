Cote d'Ivoire: Durabilité dans la production du cacao - L'Inde veut partager son expérience avec le pays

Des experts indiens seront déployés en Côte d'Ivoire, où les producteurs de cacao font face aux exigences européennes.

Le Centre de recherche et de système d'information pour les pays en voie de développement (Ris), l'une des structures de réflexion du développement en Inde, entend mettre son expérience au service de certains pays africains, dont la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Le directeur général dudit centre, le Professeur Sachin Kumar Sharma, l'a exprimé le mercredi 14 janvier 2025, lors d'une rencontre avec des médias d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest.

L'objectif, pour le premier responsable du Ris, est de déployer des experts en terre ivoirienne afin d'appuyer les producteurs de cacao qui, selon lui, sont parfois confrontés aux exigences liées au respect des normes européennes. « Nous pouvons envoyer nos experts qui travaillent sur les normes de durabilité et sur les meilleures pratiques en matière d'exportation des produits agricoles vers l'Union européenne », a fait savoir le Professeur Sachin Kumar Sharma.

Il a souligné que, dans ce cadre, ses équipes devront visiter bientôt des pays de l'Union européenne (Ue) avec l'appui des ambassades indiennes, en application des accords qui lient son pays à l'Ue, afin de mettre en œuvre ce programme au profit des agriculteurs. « Si nous avons besoin de mécanismes, de techniques ou simplement de partager nos connaissances, tout dépendra de la situation des producteurs », a poursuivi le patron du Ris, sans omettre d'indiquer les actions de renforcement de capacités que les spécialistes de son institution peuvent mener.

Le directeur général a présenté son institution comme une entité qui réalise des travaux de recherche approfondis sur divers sujets, notamment la technologie, la finance, l'agriculture, la coopération, la pêche et la médecine. L'institution soumet également des informations ou partage parfois les résultats de ses recherches avec différents départements ministériels, tels que les ministères de l'Agriculture, de la Science ou encore de la Pêche.

Sabyasachi Saha, Professeur associé au sein du Ris, a souligné que l'entité analyse la gouvernance mondiale, la coopération régionale, la connectivité et les enjeux du développement. « En ce qui concerne la technologie, nous l'examinons non seulement comme une force au service du bien commun, mais aussi du point de vue de l'accès, de l'équité et de l'inclusion, afin qu'elle génère de réels résultats de développement au sein de la société », a-t-il indiqué.

Selon le spécialiste, la technologie doit servir la société et produire des résultats concrets en matière de développement. « Je pense que l'Inde et la Côte d'Ivoire peuvent partager de nombreuses expériences dans le domaine technologique ici en Inde, afin que, soit par le secteur privé, soit avec le soutien du gouvernement, ces technologies puissent être transférées en Côte d'Ivoire pour le développement du secteur agricole », a-t-il précisé.