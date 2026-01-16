Cote d'Ivoire: Anacarde - Les acteurs de la filière réunis à Abidjan pour repenser la politique d'exportation

Abidjan s'apprête à accueillir, les 20 et 21 janvier 2026, la 6e édition des Journées Nationales des Exportateurs de Cajou de Côte d'Ivoire (JNEC-CI). Organisé au Radisson Blu d'Abidjan, ce rendez-vous majeur réunira plus de 3 000 acteurs nationaux et internationaux autour des enjeux stratégiques de la filière anacarde, pilier de l'économie agricole ivoirienne.

Placée sous le thème : « Quelle politique d'exportation pour un meilleur revenu au producteur de noix de cajou et une transformation plus compétitive en Côte d'Ivoire ? », cette édition ambitionne de poser les bases d'un modèle plus équitable et durable, conciliant valorisation locale, compétitivité industrielle et amélioration des revenus des producteurs.

Durant deux jours, experts, décideurs publics, exportateurs, transformateurs, producteurs, institutions financières et partenaires techniques échangeront autour de quatre panels de haut niveau. Les discussions porteront notamment sur la qualité et la traçabilité de la noix de cajou, le renforcement de la transformation locale, le financement de la filière ainsi que les enjeux institutionnels et réglementaires. Des sessions spécifiques dédiées aux femmes actives dans la chaîne de valeur, ainsi que des rencontres B to B, viendront renforcer les opportunités de partenariats et d'affaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le président de l'Association des Exportateurs de Cajou de Côte d'Ivoire (AEC-CI), N'guettia Assouman, cette édition intervient dans un contexte particulièrement exigeant, marqué par la volatilité des prix sur le marché international et des normes de qualité de plus en plus strictes. Il a souligné que le thème retenu traduit un défi central : réussir la montée en puissance de la transformation locale tout en préservant un environnement économique viable pour les exportateurs, afin que les retombées profitent réellement aux acteurs de base de la filière.

De son côté, le vice-président de l'AEC-CI, Issa Konaté, a exprimé, au nom de l'association, sa gratitude au Gouvernement ivoirien, à travers le Conseil du Coton, de l'Anacarde et du Karité, pour son accompagnement constant. Il a également salué l'appui de l'OIA Anacarde, des partenaires techniques et financiers, ainsi que l'engagement des exportateurs en faveur d'une filière durable. Un appel solennel a été lancé à l'ensemble des acteurs pour une mobilisation massive autour de cet événement stratégique.

Créées il y a près d'une décennie, les JNEC-CI se sont imposées comme un cadre incontournable de concertation et de prospective. Elles constituent aujourd'hui un véritable levier de compétitivité et de durabilité, au service d'un développement inclusif et harmonieux de la filière cajou en Côte d'Ivoire.