Cote d'Ivoire: Agroalimentaire, emballage, cacao... - Des hommes d'affaires égyptiens prospectent le marché ivoirien

Une délégation économique égyptienne en mission à Abidjan pour doper les échanges bilatéraux.

Abidjan a accueilli le jeudi 15 janvier 2026, à Marcory, une importante mission économique égyptienne conduite par l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, Shérif Magdy Rashad Seif. Pendant deux jours, cette délégation de haut niveau, composée d'une vingtaine d'entreprises leaders de l'agroalimentaire, de l'emballage et de l'industrie, explore les opportunités d'affaires sur le marché ivoirien à travers des rencontres B2B avec des opérateurs économiques locaux.

Organisée par le Conseil égyptien pour l'exportation des produits alimentaires, en collaboration avec le bureau commercial égyptien à Abidjan, cette mission vise à renforcer durablement les relations économiques entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire.

Pour l'ambassadeur égyptien, cette initiative marque « une étape importante dans le renforcement des échanges commerciaux entre deux pays clés du continent africain ». Si les échanges actuels sont jugés encourageants, les deux parties ambitionnent d'en accroître significativement le volume, au regard du potentiel économique des deux nations.

Les discussions portent principalement sur les secteurs de l'agroalimentaire, du packaging et de l'industrie, domaines dans lesquels l'Égypte dispose d'une expertise reconnue. « L'industrie agroalimentaire égyptienne est forte et compétitive. Nous sommes ici pour bâtir des partenariats gagnant-gagnant avec les exportateurs, les importateurs et les investisseurs ivoiriens », a souligné le diplomate.

Le ministère ivoirien des Affaires étrangères, par la voix de Jean-Ghislain Yapi, directeur de la coopération économique sectorielle, a réaffirmé son plein soutien à cette démarche. S'inscrivant dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a mandaté les diplomates ivoiriens pour être de véritables apporteurs d'affaires, cette initiative contribue à la mise en œuvre du Programme national de développement (Pnd), dans lequel le secteur privé est appelé à jouer un rôle majeur.

Parmi les secteurs porteurs identifiés, l'agriculture et particulièrement le cacao suscitent un vif intérêt. Plusieurs entreprises égyptiennes ont exprimé une forte demande, portant sur des centaines de conteneurs par mois. Une requête que la diplomatie ivoirienne s'est engagée à transmettre aux autorités compétentes afin d'examiner les modalités d'exportation vers l'Égypte.

De son côté, Dembélé Mohamed, président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire (Ucci), s'est félicité de la tenue de ce forum qui a réuni plus de 120 entreprises ivoiriennes.

Selon lui, cette rencontre permet aux opérateurs économiques des deux pays de mieux connaître leurs atouts respectifs et d'identifier des opportunités concrètes de collaboration.

Au terme de ce forum, les attentes sont grandes : poser les bases de partenariats solides, stimuler les investissements croisés et donner une nouvelle impulsion à la coopération économique ivoiro-égyptienne, au service d'un développement mutuellement bénéfique.