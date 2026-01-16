Cote d'Ivoire: Changement climatique et santé - Des experts réunis à Abidjan pour définir des réponses adaptées

Un atelier de réflexion sur la recherche liée au changement climatique et à la santé se tient du 15 au 16 janvier 2026 à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI), à Abidjan-Cocody. Placée sous le thème « Recherche sur le changement climatique et la santé en Côte d'Ivoire : enjeux, défis et perspectives », cette rencontre réunit des chercheurs, des responsables institutionnels, des acteurs du secteur de la santé ainsi que des partenaires techniques et financiers autour d'une problématique devenue cruciale pour le pays.

Dans son allocution d'ouverture, le professeur Bamba Aboudramane, directeur de la Recherche au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a souligné l'urgence d'orienter les travaux scientifiques vers l'adaptation aux changements climatiques.

« Le constat de l'existence des changements climatiques étant désormais établi et partagé, et la diversité de leurs impacts progressivement révélée, l'adaptation s'impose comme un domaine prioritaire de recherche. La prise en compte d'une variabilité climatique accrue et l'anticipation des risques sanitaires constituent aujourd'hui des défis majeurs », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le Dr Koné Atioumanan Blaise, directeur général adjoint de la Santé, a salué une initiative stratégique pour le système sanitaire ivoirien. Selon lui, cet atelier contribuera à améliorer la disponibilité des données sur le changement climatique, à renforcer les collaborations de recherche interdisciplinaires et intersectorielles, et à développer les capacités du personnel de santé face aux enjeux climatiques et sanitaires.

Le directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le professeur Méité Syndou, a précisé que l'objectif principal de cette rencontre est de renforcer la coordination, la compréhension et l'action nationale en matière de recherche sur le changement climatique et la santé.

Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet CHINNOVA (Pôle d'innovation sur le changement climatique et la santé pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre), financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement. Ce projet vise à répondre à l'impact croissant du changement climatique sur les systèmes de santé de la sous-région.

Prononçant la conférence inaugurale sur le thème « Changement climatique et santé : enjeux, défis et perspectives pour la recherche en Afrique », le Dr Lucien Manga, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Côte d'Ivoire, a insisté sur la nécessité d'une approche inclusive.

Il a appelé à l'implication des communautés, des chercheurs, des universités et des autorités publiques dans un dialogue permanent, afin de définir des priorités de recherche pertinentes et de garantir que les connaissances produites répondent de manière concrète et rapide aux besoins des populations.

À travers cette initiative, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en faveur du renforcement des systèmes de santé et de la promotion de soins de qualité en Côte d'Ivoire et en Afrique.