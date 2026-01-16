Cote d'Ivoire: Scrutin du 27 décembre - Le CECR satisfait du déroulement des législatives

Le Comité d'Éveil de la Conscience Républicaine (CECR) s'est prononcé sur l'issue définitive des élections législatives du 27 décembre 2025, à la suite de la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel.

Dans une déclaration transmise à la presse le lundi 12 janvier 2026, l'organisation citoyenne indique avoir pris acte de la décision de la haute juridiction, qui a arrêté de manière définitive les résultats du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Selon le Conseil constitutionnel, sur les 205 circonscriptions électorales que compte la Côte d'Ivoire, seules deux feront l'objet d'une reprise du scrutin, tandis que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI) dans les 203 autres circonscriptions ont été validés.

À l'issue de ce processus électoral, 253 députés ont été proclamés élus, sur un total de 1 370 candidats engagés dans la course à l'Assemblée nationale. Dans sa déclaration, le CECR a adressé ses félicitations à l'ensemble des candidats déclarés vainqueurs et a salué la maturité politique du peuple ivoirien. « Le CECR félicite chaleureusement le collège électoral ivoirien, qui a pris part à ce scrutin de façon apaisée sur l'ensemble du territoire national », souligne le communiqué signé par le président de l'organisation, Sanoko Anzoumana.

Le Comité d'Éveil de la Conscience Républicaine a également relevé l'engouement des formations politiques et des candidats indépendants pour cette consultation électorale aux enjeux institutionnels majeurs. Il cite notamment la participation du RHDP, du PDCI, du FPI, de l'ADCI, ainsi que de nombreux candidats indépendants.

Par ailleurs, le CECR a rendu un hommage appuyé au professionnalisme de la CEI, estimant que l'institution électorale « confirme, au fil des scrutins, sa crédibilité et sa neutralité ». Enfin, l'organisation a souhaité plein succès aux nouveaux députés dans l'exercice de leur mandat, les invitant à œuvrer activement au renforcement des institutions républicaines. Elle les exhorte également à accompagner la mise en œuvre de la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire et ambitieuse, portée par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Par cette prise de position, le CECR réaffirme son attachement à la consolidation de la démocratie ivoirienne et à la promotion d'un climat politique apaisé, fondé sur le respect des institutions et de l'État de droit.