Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 16 janvier 2026

revue de presse

Ouganda: Présidentielle - Bobi Wine alerte et dénonce une vague de répression

Le scrutin présidentiel et législatif du 15 janvier s’est déroulé dans un contexte particulièrement tendu en Ouganda. Dans une déclaration publiée ce jeudi 15 janvier, jour de vote, Bobi Wine, principal opposant, a alerté sur une série de violations dans tout le pays.

Arrestations de militants, limitations imposées aux médias et entraves aux activités de l’opposition ont alimenté de vives inquiétudes, tant au niveau national qu’international, quant au respect des droits humains et à la transparence du processus électoral. Robert Kyagulanyi Ssentamu, plus connu sous le nom de Bobi Wine, tête de l'opposition, a vivement critiqué le pouvoir sortant. (Source allAfrica)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Kenya signe un accord commercial avec la Chine pour l'exportation de ses produits

Le Kenya a obtenu un accès en franchise de droits pour la quasi-totalité de ses exportations vers la Chine dans le cadre d'un accord préliminaire, a déclaré jeudi son ministre du Commerce, alors que Nairobi cherche à compenser l'impact de la hausse des droits de douane américains.

L'accord entre le Kenya et la Chine vise à diversifier les marchés de ce pays d'Afrique de l'Est et à « réduire les déséquilibres commerciaux », a déclaré le ministre du Commerce Lee Kinyanjui dans un communiqué.

Cet accord permettra à 98,2 % des marchandises kenyanes d'entrer en Chine sans droits d'importation, éliminant notamment les droits de douane sur ses exportations agricoles essentielles, a déclaré M. Kinyanjui. (Source Africanews)

Mahamat Déby Itno reçoit le Prix Africain pour la Paix 2026

Pour sa gestion pacifique de la transition politique et l’ouverture humanitaire du Tchad aux réfugiés soudanais, le président Mahamat Idriss Déby Itno a été désigné lauréat du Prix Africain pour la Paix 2026, a annoncé la Conférence Africaine pour la Paix.

Le Président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a été désigné mercredi lauréat du Prix Africain pour la Paix 2026 pour ses efforts de consolidation de la paix et son accueil humanitaire des réfugiés soudanais.

L’annonce a été faite par la Conférence Africaine pour la Paix suite à une décision unanime du Comité du Prix réuni au siège des Nations Unies à Genève (Suisse), hébergée par l’Université pour la Paix (UPEACE), a appris APA de sources autorisées. (Source Apanews)

AGOA : L’Union africaine salue la décision de Washington de prolonger les avantages commerciaux

L’Union africaine (UA) a officiellement salué, ce mercredi, le vote « à une large majorité » de la Chambre des représentants américaine en faveur d’une prolongation de trois ans de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA). Le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, y voit la preuve d’un « engagement constant » des États-Unis envers le continent.

Dans un communiqué, le chef de la diplomatie de l’UA a mis en avant le soutien bipartisan obtenu par le texte, la loi H.R. 6500. Il a qualifié l’AGOA de « pilier » des relations économiques transatlantiques depuis plus de deux décennies, soulignant son rôle dans l’industrialisation, la création d’emplois et le développement de chaînes de valeur régionales en Afrique. L’enjeu immédiat est désormais l’examen du projet de loi par le Sénat américain. (Source Africapresse)

Sommet de Lomé sur la RDC - Une course interminable vers la paix

D'où viendra la paix en République démocratique du Congo (RDC) ? Question à plusieurs inconnues dont une des pistes mène ce 17 janvier 2026 à Lomé où se tient un sommet sur la question, sous l'égide du médiateur en chef de l'Union africaine (UA), le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé.

Une rencontre de haut niveau qui regroupera autour du dirigeant ouest-africain, les principaux protagonistes, en l'occurrence la RDC et le Rwanda dont des délégations sont attendues dans la capitale togolaise. Mais aussi des diplomates africains, des représentants des médiateurs qatariens et américains ainsi que les facilitateurs que sont les anciens présidents du Nigeria, Olusogun Obasanjo, du Kénya, Uhuru Kenyatta, de la Centrafrique, Cathérine Samba-Panza, et d'Ethiopie, Sahle-Work Zewde. (Source Le Pays)

La sélection érythréenne de football revient à la compétition après s’être elle-même exclue pendant six ans

L’Erythrée participera au tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2027. Depuis 2019, l’équipe nationale n’avait plus disputé de rencontre officielle à l’étranger pour éviter les défections en cascade de ses joueurs.

La sélection figure ainsi parmi les douze équipes tirées au sort le 13 janvier pour le tour préliminaire des éliminatoires, qui se tiendra les 25 et 31 mars. A son issue, les six vainqueurs rejoindront les quarante-deux autres nations déjà qualifiées pour la phase de groupes des éliminatoires. (Source Le Monde Afrique)

Sénégal : Vers l'adoption du premier Code de la santé publique au pays

Le Sénégal s'emploie à se doter de son premier Code de la santé publique, a annoncé le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Serigne Mbaye, soulignant que la partie législative du projet a déjà été soumise aux plus hautes autorités du pays pour approbation.

"Nous avons entrepris l'initiative de doter le Sénégal de son premier code de la santé publique. La partie législative de ce code se trouve sur la table des plus hautes autorités pour approbation", a-t-il souligné, en présidant la cérémonie d'ouverture du 8e congrès africain de la santé et tourisme médical africain qui se tient du 15 au 17 janvier dans la capitale sénégalaise. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Madagascar: Un général nommé à la tête de la société publique d'eau et d'électricité Jirama

À Madagascar, la compagnie nationale d’eau et d’électricité change de direction. Après 20 mois à sa tête, le directeur général de la Jirama, l’Israélien Ron Weiss, a été remplacé par le général de division Hajatiana Rasolomanana. Une nomination qui interroge, alors que l’entreprise reste fragilisée par les coupures et un déficit structurel. (Source RFI)

Au Burkina, Paul-Henri Sandaogo Damiba bientôt extradé ? Ibrahim Traoré répond

La question de l’extradition de l’ancien président burkinabè Paul-Henri Sandaogo Damiba revient avec insistance dans le débat public. À la suite d’une nouvelle tentative de déstabilisation imputée à l’ex-chef de l’État, l’actuel président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris la parole pour clarifier la position des autorités burkinabè.

Lors d’une interview diffusée sur la télévision nationale, Ibrahim Traoré a confirmé que des échanges étaient en cours avec les autorités togolaises concernant une éventuelle extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, réfugié au Togo depuis sa chute. Le président burkinabè a expliqué que ces discussions avaient été relancées à la lumière de nouvelles informations, notamment des soupçons de liens entre le dernier projet de déstabilisation et des groupes terroristes. (Source Beninwebtv)

Soudan: L'ONU forcée de réduire ses rations alimentaires malgré une population affamée

Alors que le conflit au Soudan dure depuis plus de 1.000 jours, la plus grave crise alimentaire et de déplacement au monde s'aggrave. Le Programme alimentaire mondial (PAM) est contraint de réduire ses rations au minimum vital et a besoin en urgence de 700 millions de dollars pour poursuivre ses opérations jusqu'en juin prochain.

Face à l'aggravation de la crise, l'agence onusienne prévient que sans fonds supplémentaires, des millions de Soudanais seront privés de nourriture. Elle a été contrainte de réduire les rations au strict minimum nécessaire à la survie. (Source UN News Service)