Cote d'Ivoire: Couture - 36 maîtres ivoiriens en recyclage pour hisser le métier aux standards modernes

Trente-six maîtres couturiers ivoiriens, issus de treize villes du pays, prennent part, du mardi 13 au 29 janvier 2026, à un séminaire intensif de renforcement de capacités au lycée professionnel de Yopougon. Cette initiative vise à moderniser les pratiques de la couture en Côte d'Ivoire et à améliorer la compétitivité des artisans face aux nouvelles exigences du marché.

Venus notamment de Daloa, Sinfra, Boundiali, Yamoussoukro, Gagnoa, Divo, Prikro, Dimbokro, Bingerville, Toumodi, Sikensi et Abidjan, ces professionnels bénéficient d'une formation à la fois théorique et pratique dans les spécialités de la couture dames et hommes.

Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du projet « Recyclage national de la Côte d'Ivoire », initié depuis trois ans par le styliste-modéliste Mélaine Koffi, président des couturiers de Cocody, qui en assure également la formation principale. Pendant quinze jours, les participants sont formés aux nouveaux styles de coupe, aux techniques modernes de couture et aux standards contemporains du métier, afin de mieux répondre aux attentes des clients et d'améliorer la qualité de leurs prestations.

À l'issue de la session, une cérémonie officielle de remise d'attestations de fin de formation est prévue. Elle sera suivie d'un grand défilé de mode et d'un concours intercommunal, destinés à valoriser le savoir-faire des participants et à promouvoir la créativité locale. Le projet bénéficie du soutien de partenaires institutionnels et privés, notamment la maison Pathé'O, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ainsi que la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire.

Le mercredi 14 janvier, une délégation de la Chambre nationale des métiers, conduite par Coulibaly Levolotian Seydou, chef du service communication, et Mme Sarah Davodoun, chef du service promotion, a effectué une visite au lycée professionnel de Yopougon pour s'imprégner des conditions de formation. Satisfaits, les responsables ont salué la motivation des apprenants ainsi que la qualité des infrastructures mises à leur disposition, les exhortant à faire preuve de sérénité et d'engagement. « Le renforcement des capacités contribue à une meilleure maîtrise du métier », ont-ils souligné.

Avant cette session groupée à Abidjan, Mélaine Koffi avait déjà conduit plusieurs formations à l'intérieur du pays. Depuis le lancement du projet, plus de mille couturiers ont été recyclés. Pour l'année 2026, plus d'un millier d'acteurs du secteur de la mode sont attendus. Selon le promoteur, ces formations ont permis de révéler de nouveaux talents, de susciter l'intérêt de la jeunesse pour les métiers de la mode et de favoriser l'émergence de couturiers ivoiriens sur les scènes nationale et internationale.