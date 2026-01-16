Cote d'Ivoire: Foire de la Tabaski 2026 - Les vendeurs des marchés annexes invités à rejoindre le parc à bétail d'Anyama

Le président du conseil d'administration de l'Organisation interprofessionnelle agricole de gros ruminants de Côte d'Ivoire (Oiagrci), Issiaka Sawadogo, a invité le jeudi 15 janvier 2026, les vendeurs de bétail des marchés annexes de la ville d"Abidjan, à rejoindre le marché à bétail d'Anyama. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les acteurs en vue du lancement officiel de la fore de la tabaski 2026.

Cette rencontre selon Issiaka Sawadogo, visait également à rassurer les importateurs et les marchands de bétail des avantages et opportunités d'approvisionnement du marché ivoirien en bétail. Aussi, a-t-il rappelé que l'année dernière, à la veille de la Tabaski, le gouvernement avait demandé d'ouvrir les marchés annexes pour permettre à la communauté musulmane d'acheter facilement les moutons et qu'après la fête, les vendeurs devraient rejoindre le marché à bétail d'Anyama.

Malheureusement jusqu'à ce jour, certains sont toujours installés dans ces marchés annexes. S'ils ne vont pas de gré à Anyama, alors la loi fera force. A l'en croire, la Tabaski de 2025 s'est très bien déroulée. « L'année dernière on a reçu 165 mille moutons et c'est 12 mille moutons qui ont invendus », s'est-il félicité, précisant qu'en Afrique de l'Ouest, aucun marché de bétail ne vaut celui de la Côte d'Ivoire.

Le professeur Goran Modeste, responsable du parc à bétail d'Anyama a également a également appelé les acteurs qui sont encore dans les marchés annexes de rejoindre le parc à bétail d'Anyama. « Les marchés annexes avaient été ouverts à cause des conditions de circulation. Mais aujourd'hui tout le monde peut constater que les voies qui mènent au parc d'Anyama, notamment la Y4 est entièrement utilisable », fait-il observer, soulignant que les travaux sont quasiment terminés.

C'est pourquoi il rassure les populations qu'il n'y aura pas de difficultés pour accéder au parc à bétail d'Anyama.

Etaient également présents à cette rencontre, Kéita Abdoulaye, représentant le député d'Anyama ; Yéo, représentant le maire d'Anyama ; le colonel Gondo, commissariat spécial du District ; Youbarré Alassane, représentant la communauté musulmane et Arbi Alassane, communauté nigérienne.