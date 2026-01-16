Tunisie: La Cheffe du gouvernement discute avec la présidente de la BERD le développement des domaines de coopération

TUNIS — La Cheffe du gouvernement,Sarra Zaafrani Zenzeri, a reçu, jeudi au palais du gouvernement à la Kasbah, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, et la délégation qui l'accompagne, en présence du ministre de l'Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh et d'un certain nombre de cadres de la présidence du gouvernement.

La Cheffe du gouvernement a salué l'engagement de la BERD à soutenir plusieurs programmes et projets de développement en Tunisie, tant dans le secteur public que privé, soulignant que la Tunisie aspire à hisser les priorités de la coopération bilatérale à un niveau supérieur, durant la prochaine période, a indiqué la Présidence du gouvernement dans un communiqué publié jeudi.

L'objectif recherché est de créer une nouvelle dynamique et de développer les domaines de coopération commune, à travers le soutien des projets à forte valeur ajoutée et à rendement économique et social concret dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie, de l'amélioration du climat des affaires, de la valorisation du capital humain et du renforcement, ainsi que du développement des secteurs à caractère social, en tant que principaux leviers pour la réalisation de l'équité sociale.

La cheffe du gouvernement a présenté la politique sociale et économique de l'État, dans le cadre du plan de développement pour la période 2026-2030, élaboré pour la première fois en Tunisie selon une approche ascendante et participative, issue de la volonté du peuple, partant du niveau local, puis régional, et des districts, jusqu'au niveau national.

Ainsi, ce plan de développement répond aux besoins et aux préoccupations réels des citoyens dans les différentes régions du pays. Il contribue, également, à la réalisation de l'intégration économique et sociale, à la création d'un climat incitatif à l'investissement et à la construction d'une économie nationale forte, flexible et résiliente, garantissant une croissance équitable et équilibrée et une justice sociale, conformément à la vision du Président de la République.

Pour sa part, la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, a souligné que cette visite en Tunisie constitue une occasion importante pour consolider le partenariat et le hisser au niveau des aspirations du peuple tunisien, notamment en matière de choix nationaux et d'adhésion effective à la concrétisation des priorités et des objectifs du plan de développement pour la période 2026-2030.

Elle a, également, mis en relief le niveau de coopération existant entre la Tunisie et la Banque, réitérant l'intérêt de son Institution à développer les domaines de coopération avec la Tunisie, estimant que ce rythme de coopération s'est caractérisé par une évolution ascendante, avec le soutien à la réalisation d'un certain nombre de projets structurants, tels que, le programme d'assainissement des petites villes au profit de l'Office National de l'Assainissement (ONAS) et le projet d'aménagement et de doublement des lignes ferroviaires n°22 et n°6 pour la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT).

Il s'agit, également, du projet de réhabilitation des puits profonds dans le Sud pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, et du projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie pour le développement du système des énergies renouvelables (ELMED). La présidente de la BERD a, également, exprimé sa satisfaction quant à la signature, jeudi, 15 janvier 2026, d'un accord avec la Tunisie pour soutenir le projet ELMED.

Elle a, également, souligné l'appui continu de la Banque aux investisseurs privés, notamment, les start-ups et les petites et moyennes entreprises (PME), pour la réalisation de nombreux projets de développement, tels que, la production d'électricité à partir de l'énergie solaire et éolienne, ainsi, que des projets dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la numérisation, contribuant, ainsi, à la création de richesse et d'emplois, particulièrement, pour les jeunes.

À la fin de l'entretien, la Cheffe, du Gouvernement a affirmé que la Tunisie a choisi d'élargir ses partenariats stratégiques au niveau international, lesquels (partenariats) seront basés sur le principe du respect mutuel et les relations d'égal à égal, afin de servir les intérêts de son peuple et de répondre à ses attentes, conformément aux orientations du Président de la République.

Elle a souligné que la politique socio-économique de la Tunisie repose sur une nouvelle approche en rupture totale avec les politiques précédentes, visant à garantir l'équilibre entre justice sociale et croissance économique et à bâtir une économie nationale forte, résiliente et compétitive.