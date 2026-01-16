Gabon: Accès Universel à l'Eau - Des décisions fermes pour le Grand Libreville

15 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par MAUEE

Le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie, Philippe Tonangoye, a effectué une visite d'inspection des principales infrastructures hydrauliques de Libreville, dans le cadre du suivi strict des actions engagées par le Gouvernement pour garantir un accès effectif et durable à l'eau potable.

Cette descente de terrain a conduit le Ministre sur plusieurs sites stratégiques, notamment la bâche d'eau d'Alenakiri et celle du PK7 Kolongoum, dotée d'une capacité de stockage de 23 000 m³ d'eau, infrastructures clés pour l'alimentation du Grand Libreville. Sur un ton ferme et sans équivoque, le Ministre a instruit les équipes techniques compétentes de fournir l'eau potable aux populations dans les plus brefs délais, rappelant que l'accès à l'eau n'est pas une option, mais une obligation de service public.

Dans cette dynamique, un surpresseur de haute qualité a été installé dans la zone dite Dragage, au quartier Nzeng-Ayong, afin d'améliorer sensiblement la pression et la continuité de la distribution. Par ailleurs, le Ministre a annoncé la construction imminente d'un grand château d'eau à Minlongsi dans le sixième arrondissement de Libreville, infrastructure structurante destinée à renforcer durablement le réseau.

Les communes d'Owendo, Libreville et Akanda devraient ainsi connaître un début de solution dans les tout prochains jours, avec des améliorations progressives et mesurables de l'accès à l'eau potable. À travers cette visite, Philippe Tonangoye réaffirme la priorité absolue du Gouvernement : mettre l'eau dans les robinets des populations, conformément à la vision du Chef de l'État et aux engagements de la Ve République.

