Ce jeudi 15 janvier 2026, le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, a reçu en audience le Président-Directeur Général du Groupe ACD, propriétaire de l'enseigne BricoramaGabon.

Cette rencontre stratégique avait pour objet d'explorer les voies d'un accompagnement technique et logistique de la part de cet opérateur économique majeur, spécialisé dans la fourniture de matériaux de construction en tous genres. Le membre du Gouvernement a sollicité l'expertise du groupe pour optimiser les coûts de réalisation et accélérer la mise en oeuvre du programme national de construction de logements sociaux économiques, pilier central de la politique de restauration de la dignité des Gabonais.

Fort d'une présence ininterrompue au Gabon depuis plus de deux décennies, le PDG du Groupe ACD a mis en avant une solide expérience dans la conduite de projets immobiliers d'envergure. L'homme d'affaires a rappelé ses précédentes contributions au paysage urbain national, notamment à Akanda avec le projet « Les Parasoliers » portant sur 28 immeubles, ainsi qu'à Port-Gentil à travers le programme « Ntchegué » et ses 10 immeubles. Cette expertise prouvée et la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction constituent des atouts déterminants pour garantir la viabilité et la pérennité des futurs chantiers de l'État.

La séance s'est achevée sur une note de satisfaction mutuelle, les deux parties ayant réaffirmé leur volonté de concrétiser cette synergie dans les plus brefs délais. Le Groupe ACD s'est dit pleinement disposé à accompagner le Ministère pour matérialiser la vision du Président de la République, Chef de l'Etat S.E Brice Clotaire Oligui Nguema en faveur d'un accès à un logement décent.

Une nouvelle séance de travail est prévue dans les prochains jours afin de finaliser les termes du partenariat formel qui sera signé entre l'État gabonais représenté par le Ministère en charge du Logement et le Groupe ACD, marquant ainsi une étape décisive dans la relance de la filière construction.