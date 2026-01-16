Congo-Brazzaville: Mindouli - Sensibilisation aux missions du Conseil consultatif de la femme

Déterminée à vulgariser et à faire connaître le rôle et les missions du Conseil consultatif de la femme à travers la République du Congo, la secrétaire exécutive, Yennie Clara Mathurine Osseté, a récemment effectué une descente à Mindouli, département du Pool. Elle a édifié les femmes de cette localité sur les missions de l'institution et l'importance du vote, la lutte contre la délinquance, la culture de la non violence, etc.

Dans une ambiance festive en ce mois de janvier, les femmes de Mindouli ont répondu favorablement à l'invitation de la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Yennie Clara Mathurine Osseté. Elle a présenté son institution qui a pour mission de recueillir les avis, propositions et préoccupations des femmes du Congo en général et des femmes de Mindouli en particulier, afin de les soumettre au président de la République.

« Nous sommes ici pour recueillir vos réalités, vos défis et vos aspirations afin d'émettre des avis au chef de l'Etat et de faire des suggestions au gouvernement dans le but de favoriser l'intégration de la femme au développement », a signifié Yennie Clara Mathurine Osseté.

Sur l'importance du vote, elle a exhorté les femmes de Mindouli à participer pleinement au processus électoral. « Voter, ce n'est pas seulement glisser un bulletin dans une urne, c'est choisir l'école de vos enfants, la santé de vos familles et le développement de Mindouli (...). Une femme qui vote est une citoyenne qui participe activement à la construction de la nation. Ne laissons personne décider à notre place. », a-t-elle martelé.

L'implication de la femme dans la lutte contre la délinquance juvénile commence au foyer et en tant que mères, elles sont les premières à détecter les changements de comportement de leurs enfants, a-t-elle estimé.

Yennie Clara Mathurine Osseté a aussi donné des conseils sur le dialogue parent-enfant : « Nous devons restaurer l'autorité parentale par le dialogue et l'amour et non uniquement par la répression. Un enfant qui écoute ses parents à la maison est moins tenté par la rue (...). Si nous voyons un jeune dériver à Mindouli, c'est votre devoir collectif d'agir avant qu'il ne soit trop tard. »

A propos du maintien de la paix et de la culture de la non-violence, la conseillère exécutive a conclu en ces termes : « Nous sommes les piliers de la stabilité : quand la paix est menacée, les femmes et les enfants sont les premières victimes. Nous devons être des artisanes de paix au quotidien : dans nos foyers, dans nos marchés et dans nos quartiers. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, car il n'y a pas développement sans paix. Rien n'est possible sans une paix durable ».

De leur côté, les femmes de Mindouli ont manifesté pleinement leur adhésion au Conseil Consultatif de la femme, et ont également formulé des demandes pour l'ouverture d'écoles de métiers d'intégration sociale, le recrutement des jeunes diplômés sans emploi de cette localité et aussi l'aménagement de l'ancienne route Mindouli-Kinkala pour faciliter l'évacuation des personnes malades.

Créé en 2018, le Conseil consultatif de la femme est une institution constitutionnelle qui oeuvre, entre autres, à proposer des mesures pour promouvoir l'intégration de la femme au développement et la promotion de l'égalité des chances ainsi que l'autonomisation féminine.