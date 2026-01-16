Afrique: Sénégal-Maroc - Coéquipiers en club et adversaires en finale de la CAN 2025

Le Sénégal et le Maroc, qui s'affrontent en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 dimanche à Rabat, comptent plusieurs internationaux évoluant dans les mêmes clubs à l'étranger.

Avant de se retrouver en adversaires pour le titre continental, plusieurs joueurs sénégalais et marocains partagent ainsi une expérience commune en club, un aspect supplémentaire dans la préparation de cette finale. En Arabie saoudite, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly évolue à Al-Hilal, aux côtés du gardien marocain Yassine Bounou. Ces deux cadres africains font partie intégrante de l'effectif du club saoudien. En France, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, joue dans le même avec Achraf Hakimi, joueur africain de l'année et l'un des piliers de la sélection marocaine. Mbaye est entré dans l'histoire en devenant, à 17 ans, 11 mois et 10 jours, le plus jeune buteur de la CAN.

En Espagne, Villarreal aligne le milieu sénégalais Pape Guèye et l'ailier marocain Ilias Akhomach, tous deux intégrés au groupe professionnel du club de Liga. Le Marocain de 21 ans n'a joué que 41 minutes dans la compétition, tandis que Guèye a inscrit un doublé et a été élu homme du match contre le Soudan, lors des huitièmes de finale. En Angleterre, Sunderland compte deux joueurs participant à cette CAN : le milieu sénégalais Habib Diarra et l'attaquant marocain Chemsdine Talbi. Diarra, 22 ans, manquera la finale pour accumulation de cartons, tandis que Talbi n'a joué que 17 minutes dans le tournoi.