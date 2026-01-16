Sénégal: Un lycée et un stade inaugurés à Mbolo Birane

15 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbolo Birane — Le sous-préfet de Saldé, Fodé Kaba Ndao, a présidé la cérémonie d'inauguration du stade et du lycée Oumar-Demba-Bâ, jeudi, à Mbolo Birane, dans le département de Podor (nord).

Les deux infrastructures portent le nom d'un ancien ministre, conseiller diplomatique du président de la République. "Donner les noms de deux infrastructures à Oumar Demba Bâ est une façon pour nous de lui rendre hommage pour tous les services rendus à cette communauté", a dit le président de l'Association pour le développement de Mbolo Birane, Boubacar Demba Bâ. La cérémonie d'inauguration du lycée et du stade s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le chanteur Baaba Maal, les députés Aïssata Tall Sall et Nafi Kane.

Selon M. Bâ, cet hommage est "à la hauteur de l'engagement" du parrain du stade et du lycée de Mbolo Birane en faveur de son terroir, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et du sport. Baaba Maal, après avoir donné un concert à la veille de la cérémonie d'inauguration des deux infrastructures, s'est réjoui d'y avoir participé. L'ancien ministre, parrain du lycée et du stade, est un citoyen exemplaire, dont le parcours et la personnalité doivent inspirer les jeunes, selon le chanteur.

Oumar Demba Bâ a remercié chaleureusement les habitants de Mbolo Birane et les autorités administratives d'avoir baptisé les deux infrastructures à son nom. L'éducation est le socle de toutes les initiatives de développement, a-t-il ensuite dit aux jeunes.

