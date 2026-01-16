Sénégal: Moustapha Mamba Guirassy évoque les enjeux de la refondation du système éducatif

L'ambition du Sénégal de refonder son système éducatif constitue un acte fondateur majeur, appelé à s'inscrire au coeur du projet national de transformation du pays, a souligné jeudi Moustapha Mamba Guirassy.

"La refondation du système éducatif sénégalais engagée par les autorités constitue un acte fondateur et majeur qui dépasse le cadre du département ministériel, pour s'inscrire au coeur du projet national de transformation du Sénégal", a déclaré la tutelle.

Le ministre de l'Education nationale présidait la rentrée solennelle de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation (IGEF), couplée à l'installation du Comité scientifique de la refondation curriculaire.

Ce comité présidé par le professeur Abdoullah Cissé est composé de personnalités issues de divers horizons, notamment des scientifiques, des intellectuels, artistes, anciens ministres, entre autres acteurs de la vie nationale, a-t-on appris lors de la cérémonie d'installation.

"Nous sommes passés d'une réforme curriculaire à une refondation globale du système éducatif, compte tenu des enjeux ", a expliqué M. Guirassy.

Selon lui, cette dynamique de refondation vise essentiellement à répondre aux "aspirations exprimées par les Sénégalais pour un changement profond fondé sur la justice, la dignité, la prospérité et la souveraineté".

Moustapha Mamba Guirassy a également mis en exergue la place centrale de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, soulignant que la rentrée solennelle de ce corps, marquée pour la première fois par le port de la toge, symbolise la reconnaissance par l'État de l'importance stratégique du savoir et de la qualité du système éducatif.

Le ministre a par ailleurs annoncé le lancement de la plateforme participative dénommée "la Voix de l'École", destinée à recueillir les contributions de l'ensemble des Sénégalais, "dans une démarche d'écoute active et inclusive".

"L'essentiel, c'est l'avenir de la nation, et cet avenir passe par l'enfance et par l'école sénégalaise", a conclu Moustapha Mamba Guirassy, disant espérer que cette refondation permette de "former le capital humain nécessaire à la transformation durable du pays".