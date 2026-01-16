Madagascar: Ankadikely Ilafy - Une attaque armée de plus, 60 millions d'ariary dérobés

Une nouvelle attaque à main armée est venue troubler la quiétude des habitants d'Ankadikely. Les faits se sont produits dans la nuit du mercredi 13 janvier 2026, aux alentours de 1 heure du matin, au fokontany d'Antanetibe, dans la commune rurale d'Ankadikely Ilafy, district d'Antananarivo Avaradrano.

Alertée par téléphone par le chef de la circonscription locale, la gendarmerie a été informée de coups de feu entendus dans le secteur. Les éléments du poste fixe de Mandrosoa Ilafy, dirigés par le chef de poste et appuyés par une patrouille de l'Emmo sécurité 006, se sont immédiatement rendus sur place.

Une course poursuite s'est engagée avec les assaillants, mais l'obscurité de la nuit et la densité de la végétation ont compliqué l'intervention, permettant aux malfaiteurs de prendre la fuite.

Selon les premiers éléments recueillis, des individus armés auraient escaladé la clôture de la propriété, ligoté le gardien, puis forcé l'accès à la maison. Les occupants auraient été menacés avec des armes à feu, les assaillants exigeant de l'argent en lançant : « Aiza ilay vola ao anaty sacoche ? ». Une somme estimée à 60 millions d'ariary, ainsi que plusieurs bijoux en or, auraient été emportés, avant que des coups de feu ne soient tirés pour intimider les victimes.

Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Toutefois, des personnes ont été blessées alors qu'elles tentaient d'échapper aux assaillants en se réfugiant à l'extérieur de la maison, en s'enfuyant par la fenêtre.

Les malfaiteurs, au nombre d'une dizaine environ, étaient cagoulés, le visage couvert de boue, et portaient des armes à feu, longues et courtes. Lors de la constatation, des douilles de calibre 7,62 ont été retrouvées sur place.

Une série noire

Cette attaque survient seulement deux jours après un autre braquage nocturne enregistré dans la même commune. Dans la nuit du dimanche 11 janvier 2026, vers 3 heures du matin, des individus non identifiés avaient pris pour cible une habitation du fokontany d'Andranoritra, toujours à Ankadikely Ilafy.

Lors de cette attaque, les malfaiteurs s'étaient emparés d'un véhicule de marque Hyundai Rexton, ainsi que d'une importante somme d'argent estimée à 300 millions d'ariary, en plus de bijoux et de divers matériels.

Là encore, les assaillants avaient ligoté le gardien et les occupants avant de commettre leur forfait, sans faire de victimes. La répétition de ces actes criminels en l'espace de quelques jours relance les inquiétudes des riverains face à une insécurité de plus en plus préoccupante dans cette partie d'Antananarivo Avaradrano.