Maroc: Listes électorales générales - Le nombre provisoire d'inscrits s'élève à 16,5 millions

Le nombre total provisoire des citoyens inscrits sur les listes électorales générales à l'échelle nationale a atteint près de 16,5 millions, au cours de la phase actuelle de l'opération de révision annuelle desdites listes, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Répondant à des questions orales sur "l'inscription sur les listes électorales", M. Laftit a fait savoir que le taux d'inscription est de 54% pour les hommes, contre 46% pour les femmes, précisant que le corps électoral national provisoire est réparti entre le milieu urbain, avec 55% du total des inscrits, et le milieu rural, avec un taux de 45%.

Il a ajouté que le nombre des nouveaux inscrits a atteint un total de 382.170 électeurs, dont 254.740 inscrits via le site électronique consacré aux listes électorales et 127.430 inscrits à travers le dépôt de demandes écrites auprès des bureaux administratifs.

S'agissant du bilan de l'opération de mise à jour des listes, le ministre de l'Intérieur a souligné qu'elle a abouti à la radiation de 1,4 million de cas pour des motifs légaux, notamment la perte de la condition de résidence effective dans la commune ou l'arrondissement d'inscription, la double inscription, le décès et la perte de l'éligibilité électorale, notant que cette opération contribuera amplement à une meilleure conformité des listes électorales avec la réalité du corps électoral national.