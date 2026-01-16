Sénégal: Bassirou Diomaye Faye a pris part à la réunion préparatoire de la Conférence des Nations unies sur l'eau

Dakar — Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, affirme avoir prononcé, jeudi, à Abou Dhabi, l'allocution d'ouverture de l'une des réunions de la rencontre préparatoire de la Conférence des Nations unies sur l'eau.

"Dans le cadre de [la Semaine de la durabilité d'Abou Dhabi], j'ai pris part à la table ronde des chefs d'État et prononcé l'allocution d'ouverture d'un 'side event' (un événement parallèle ou annexe) consacré au processus préparatoire de la Conférence des Nations unies sur l'eau, que le Sénégal et les Émirats arabes unis [vont organiser] en 2026", a écrit M. Faye sur sa page Facebook. Il séjournait depuis mercredi à Abou Dhabi, pour la Semaine de la durabilité, une rencontre internationale consacrée à la transition énergétique, au développement durable et à l'innovation.

La Conférence des Nations unies sur l'eau se tiendra à Abou Dhabi du 2 au 4 décembre 2026. Elle sera précédée d'une réunion préparatoire de haut niveau prévue les 26 et 27 courants, à Dakar.

Pour se préparer à cette rencontre prévue dans la capitale sénégalaise, le ministère sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement a organisé un "atelier national stratégique de mobilisation", le 8 janvier dernier.

"L'eau est au cœur de la dignité humaine, de la sécurité collective et du développement durable. Elle doit désormais occuper une place centrale dans l'action climatique mondiale", a ajouté Bassirou Diomaye Faye sur sa page Facebook. Il a annoncé son départ de la capitale des Émirats arabes unis.

Sa visite dans ce pays, où il est arrivé après le Koweït, a permis de "réaffirmer une vision commune fondée sur l'action, la responsabilité et la solidarité, avec l'ambition claire de faire des prochaines échéances de Dakar et d'Abou Dhabi des tournants décisifs vers des solutions concrètes, au service des peuples et des générations futures", affirme le président de la République. Il a tenu à assurer de sa "profonde gratitude" le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, pour "l'accueil chaleureux [et] l'hospitalité fraternelle" dont il a bénéficié durant son séjour.

M. Faye salue de même "la haute considération" du dirigeant émirati à son égard. Les échanges qu'ils ont eus sont la preuve de "la qualité" des relations qu'entretiennent les Émirats arabes unis et le Sénégal, de "la volonté partagée [des deux pays] de les inscrire dans une dynamique stratégique et tournée vers l'avenir" également, a-t-il ajouté.