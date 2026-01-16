Sénégal: DAK'PROMESS, la réponse de la ville de Dakar aux défis de l'emploi

Dakar — Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire et la ville de Dakar ont signé, jeudi, une convention de partenariat destinée à promouvoir le programme de promotion de l'économie sociale et solidaire à Dakar (DAK'PROMESS), une initiative dont l'ambition est de mieux répondre aux défis de l'emploi et de l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes.

"En harmonisant les stratégies de la ville de Dakar avec celles du ministère, nous créons un cadre de collaboration efficace pour mieux répondre aux défis de l'emploi - particulièrement de l'emploi naissant - et de l'inclusion socio-économique et de la lutte contre la pauvreté en milieu urbain", a déclaré le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire. Alioune Dione a expliqué que la convention de partenariat liant désormais son département à la ville de Dakar représente "une étape majeure" dans leur ambition commune de promouvoir un développement local inclusif et durable fondé sur les valeurs de solidarité.

"La ville de Dakar, en tant que capitale et moteur économique du pays, joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques publiques ; en ce sens, l'objet de cette convention est à la fois ambitieux et structurant", a-t-il indiqué. DAK'PROMESS va couvrir les 19 collectivités territoriales du département de Dakar et va notamment porter sur la promotion et la dissémination de l'agriculture verticale urbaine et périurbaine et le renforcement des initiatives d'économie circulaire, a-t-on appris des initiateurs.

Le programme de promotion de l'économie sociale et solidaire à Dakar vise aussi la mise en place de coopératives productives solidaires, a ajouté M. Dione. Il ambitionne aussi de contribuer à structurer les initiatives collectives existantes et à transformer les secteurs à fort potentiel économique, tout en aidant à une promotion massive de l'auto-emploi, en vue de favoriser l'émergence d'une économie "inclusive, résiliente et socialement responsable", a poursuivi le ministre.

"La territorialisation des politiques publiques, pour nous, ne peut rester un principe abstrait. Elle doit se traduire concrètement sur le terrain, par des actions visibles, mesurables et utiles pour nos populations", a pour sa part indiqué le maire de Dakar, Abbas Fall. Il a rappelé la décision des autorités étatiques de déclarer 2026, année de l'économie sociale et solidaire, la consacrant ainsi comme "un levier majeur de transformation économique et sociale, en parfaite cohérence avec la vision Sénégal 2050".

"Notre programme est clair et concret, et fera de Dakar, à travers DAK'PROMESS, une future capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire et un territoire de référence où les politiques publiques territorialisées produisent des résultats concrets, mesurables et reproductibles à l'échelle internationale", a déclaré l'édile de la capitale sénégalaise. Selon lui, ce programme constitue "un cadre crédible, structuré et sécurisé" pour la mobilisation des partenariats et des investissements "à impact sérieux".

"Nous avons fait le choix, à travers des partenariats avec les structures d'accompagnement existantes, de renforcer les programmes d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, de promouvoir un entrepreneuriat local inclusif et durable, et d'accompagner la transition progressive de l'économie informelle vers des modèles économiques structurés, créateurs de valeurs et d'emplois décents", a souligné le maire de Dakar.