Sénégal: Le pays veut faire du spatial un pilier de souveraineté et de prospérité partagée

15 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a réaffirmé, jeudi, l'ambition du Sénégal de faire du secteur spatial un levier stratégique de souveraineté technologique et sécuritaire, mais aussi un moteur de prospérité partagée et de renforcement de la résilience nationale.

"L'ambition du Sénégal est de faire du spatial un levier de souveraineté technologique, de sécurité, de prospérité partagée et de renforcement de la résilience", a-t-il déclaré. Il s'exprimait lors de la cérémonie de la rentrée solennelle de l'année académique du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) et de la remise des diplômes aux auditeurs de la promotion 2024-2025 dudit établissement.

L'évolution rapide de l'environnement sécuritaire international marquée par l'émergence de menaces transnationales et asymétriques place désormais le spatial au cœur des enjeux de souveraineté, de sécurité et de défense des États, a rappelé le Général Diop. Le ministre des Forces armées a réaffirmé l'engagement des autorités de doter le Sénégal d'une "politique spatiale de souveraineté", reposant sur le développement des capacités nationales, la valorisation du capital humain et de la recherche scientifique.

"Notre pays a franchi une étape décisive avec le lancement, en 2024, du premier satellite national porté par le projet SENSAT pour le développement de ses capacités spatiales", s'est-il félicité. Selon lui, "l'observation de la terre, les télécommunications, la navigation satellitaire, la gestion des catastrophes, la souveraineté solitaire, la sécurité maritime, la géolocalisation [...] sont autant de domaines où le spatial constitue désormais un multiplicateur de puissance et d'efficacité".

Longtemps perçu comme un domaine réservé à quelques pays, "l'espace s'est mué en théâtre compétitif majeure où se cristallisent désormais les rivalités des puissances", a-t-il martelé, présentant le spatial comme " le socle indispensable de l'autonomie stratégique des nations".

