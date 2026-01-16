Sénégal: Ziguinchor - Un don de matériels médicaux de la Roumanie à l'unité de néonatologie de l'hôpital de la Paix

Ziguinchor — L'hôpital de la Paix de Ziguinchor (sud) a reçu jeudi de l'Agence roumaine de coopération internationale pour le développement (RoAid), un lot d'équipements médicaux et de consommables destinés au service de néonatologie, d'une valeur d'environ 22 000 euros, soit 14 431 054 francs CFA.

Selon l'ambassadeur de la Roumanie au Sénégal, Nicolae Nastase, ce don vise à "renforcer la prise en charge des nouveau-nés, notamment les plus vulnérables". Se disant "très impressionné par le professionnalisme et le dévouement du personnel médical de l'hôpital régional de Ziguinchor", le diplomate a exprimé sa volonté de pérenniser cette coopération avec l'hôpital de la Paix de Ziguinchor.

Il a indiqué avoir pris bonne note des besoins futurs exprimés par les autorités hospitalières, rappelant que le Sénégal figure parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest auxquels l'assistance au développement de son pays est destinée en priorité. Le chef du service de pédiatrie et de néonatologie de l'hôpital de la Paix, le professeur Lamine Thiam, s'est félicité de cette dotation, indiquant qu'elle répond à une demande formulée dans le cadre du plan d'équipement de l'établissement.

"Ce matériel va améliorer de manière significative la prise en charge des nouveau-nés, notamment grâce à l'appareil de photothérapie et au dispositif de dépistage précoce de l'ictère néonatal. Une prise en charge adéquate permet d'éviter des complications graves comme l'encéphalopathie bilirubinique, pourtant évitable", a-t-il expliqué.

Le directeur de l'hôpital de la Paix, docteur Assane Dramé, a de son côté remercié les autorités roumaines ainsi que les acteurs locaux, dont le député Demba Keïta, pour leur contribution à la concrétisation de ce projet, saluant à travers cet appui de la partie roumaine "un geste fort en faveur de la réduction de la mortalité néonatale".

"La mortalité néonatale représente près de la moitié de la mortalité infantile. Les faibles poids de naissance, les asphyxies et les infections néonatales en sont les principales causes. Ces équipements vont nous permettre d'améliorer la qualité des soins et de réduire significativement ces indicateurs", a-t-il souligné.

Selon Assane Dramé, cette dotation "s'inscrit pleinement" dans la dynamique nationale visant à atteindre les objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière de réduction de la mortalité néonatale, à savoir 12 décès pour 1 000 naissances vivantes. Il a enfin assuré qu'une évaluation ultérieure permettra de mesurer l'impact réel de ces équipements sur la qualité de la prise en charge et la survie des nouveau-nés dans la région de Ziguinchor.