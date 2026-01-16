Congo-Kinshasa: L'épidémie de choléra au Sud-Kivu se répand, selon l'ONU

Le Bureau onusien de coordination humanitaire basé en RDC attire l'attention sur la situation du Sud-Kivu. Dans cette province de l'est du pays, en proie au conflit qui oppose le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, à l'armée congolaise et ses alliés, Ocha alerte sur une restriction sévère de l'accès humanitaire avec une conséquence directe sur la prise en charge du choléra.

« Les combats et les formalités administratives entravent la réponse au choléra au Sud-Kivu », estime l'Ocha dans un communiqué publié sur X. Une situation qui concerne particulièrement « les opérations de sauvetage dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira ».

Selon le bureau onusien, plus de 330 000 personnes ont été récemment déplacées dans cette zone. Des populations obligées de vivre dans des conditions difficiles ce qui favorise la propagation du choléra. Pour les deux premières semaines du mois de janvier, Ocha avance le nombre de 1 200 cas suspects avec au moins 28 décès enregistrés dans les trois territoires précédemment cités.

Pour rappel, tout au long de l'année 2025, la situation du choléra dans le pays a été une préoccupation majeure pour les autorités sanitaires et les agences engagées sur le terrain face à une situation épidémique. Les humanitaires préviennent que la tendance ne devrait pas s'améliorer en 2026 avec la persistance des conflits et le désengagement de certains acteurs en raison des coupes budgétaires.