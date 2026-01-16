Libye: Une fosse commune découverte avec 21 migrants subsahariens abattus

En Libye, une nouvelle découverte macabre a été faite ce mercredi 14 janvier 2026 dans la ville d'Ajdabya. Les forces de sécurité ont exhumé les corps de 21 migrants originaires de différents pays africains. Ils ont été tués par un trafiquant d'êtres humains connu de la police et qui a des antécédents criminels. Une nouvelle affaire qui relance le débat sur l'impunité des réseaux criminels en Libye, devenue un piège pour des milliers de migrants souhaitant rejoindre l'Europe.

Ces 21 corps ont été découverts dans une ferme privée appartenant au trafiquant qui hébergeait ces migrants, dans le sud de la ville d'Ajdabya à 160 km au sud de Benghazi. D'autres migrants ont été retrouvés sur place. Certains sont blessés par balles ou souffrent d'actes de torture. Selon les autorités de l'est libyen, ils ont été transférés à l'hôpital, et le criminel arrêté. Selon le rapport de police, les victimes ont été « exécutées de sang-froid » par le trafiquant, qui les hébergeaient dans le cadre de ses activités liées à la traite des êtres humains.

Cette découverte rappelle surtout à quel point la Libye est un pays dangereux pour les migrants, alors que les trafiquants ne sont en général pas punis.

De nombreux centres de rétention illégaux ont été découverts ces dernières années ainsi que des fosses communes de migrants, comme dans le sud du pays l'année dernière, où une centaine de corps de migrants ont été découverts et 65 autres en 2024, toujours dans le sud du pays.

Un trafic d'êtres humains générant énormément d'argent

Ces exactions sont commises par des trafiquants, des bandes criminelles ou encore des groupes armés. Cette activité criminelle génère beaucoup d'argent et certains de ces trafiquants sont devenus millionnaires.

Les témoignages recueillis par diverses organisations humanitaires décrivent des violences et des séances de torture systématiques destinées à contraindre les familles au versement de rançons pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars. Quant à ceux qui tentent de s'échapper par la mer, une fois interceptés, ils sont détenus dans des centres légaux ou illégaux, connus ou secrets. Ils sont affamés et subissent maltraitance, violence, et torture.