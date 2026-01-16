Centrafrique: Henri-Marie Dondra, arrivé 3e à la présidentielle, renonce à ses recours devant le Conseil constitutionnel

En Centrafrique, l'annonce a surpris tout le monde, mercredi soir. L'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra renonce à ses recours devant le Conseil constitutionnel. Une volte-face dont il s'explique dans une vidéo.

Arrivé troisième à la présidentielle de fin décembre, selon les chiffres provisoires, l'ancien Premier ministre jette l'éponge. Il était pourtant l'un des plus fervents critiques des scrutins organisés le 28 décembre et demandait l'annulation de la présidentielle et la dissolution de l'agence électorale ANE.

Pour afficher ce contenu Facebook, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choix Son annonce a donc surpris tout le monde. Dans une vidéo de quatre minutes, enregistrée dans son bureau et diffusée sur ses réseaux sociaux, Henri-Marie Dondra, vêtu d'une veste noire et affichant un air serein, a déclaré renoncer définitivement à tout recours devant le Conseil constitutionnel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Même si nous étions allés devant le Conseil constitutionnel, je ne pense pas que nous aurions eu gain de cause... J'espère que les nouvelles autorités qui viendront auront à coeur de rassembler toutes les sensibilités de notre pays, afin que dans u ndailogue national nous puissions arriver à taire nos différences », explique l'ancien Premier ministre dans la vidéo.

Ce changement de cap soulève de nombreuses interrogations. A-t-il cédé à des pressions ? Lui a-t-on fait des promesses ? S'agit-il d'une stratégie pour rester au centre du spectre politique ?

« J'ai occupé de très nombreuses fonctions dans notre pays. Je ne pense pas que cela soit mon combat. Je ne subis aucune pression de qui que ce soit, même si j'ai vécu des intimidations fortes, mais cela n'a jamais influencé mon engagement politique », poursuit Henri-Marie Dondra.

Pour une grande partie de l'opposition et de la société civile, ce revirement est une capitulation politique, voire une trahison des engagements pris envers les électeurs et les militants. D'autres y voient au contraire un acte de réalisme, estimant que la confrontation permanente avec le pouvoir n'a jusqu'ici produit ni réformes ni alternance.

En Centrafrique, l'Autorité nationale des élections (ANE) a annoncé lundi 5 janvier la victoire du président Touadéra au premier tour de l'élection présidentielle du 28 décembre dernier. Arrivés en seconde et troisième poisition, Anicet-Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra, avaient aussitôté dénoncé des fraudes.