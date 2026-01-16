Sénégal: Commande publique - L'Arcop présente la plateforme APPEL à Saint-Louis

15 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

L'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) a tenu à Saint-Louis une étape de la caravane nationale de dématérialisation des procédures de la commande publique, à travers des sessions de formation et de sensibilisation autour de la plateforme APPEL (Achats publics et procédures électroniques).

Présentée par le directeur général de l'Arcop, Dr Moustapha Djitté, la plateforme Apel vise à remplacer les procédures papier par des processus entièrement électroniques. « Les avis d'appel d'offres, le dépôt et l'ouverture des offres se feront désormais sur la plateforme, garantissant plus de transparence et de traçabilité », a-t-il expliqué.

Après une phase expérimentale lancée en octobre 2025, l'Arcop a entamé une campagne nationale de sensibilisation pour permettre aux acteurs publics et privés de mieux s'approprier l'outil.

À Saint-Louis, les autorités contractantes ont été reçues lors de la première journée, suivies des opérateurs économiques du secteur privé.

Pour le directeur régional des marchés publics, Dr Mamadou Mounirou Diallo, la plateforme constitue une avancée majeure. « Elle permettra de réduire la charge de travail, les coûts et les contraintes liées à la distance, notamment pour les acteurs venant des zones éloignées », a-t-il souligné.

Les autorités administratives régionales saluent également l'initiative. « APPEL est un outil de souveraineté numérique qui va renforcer la transparence, la célérité et l'économie des marchés publics », a déclaré Sidy Guissé Diongue, adjoint au gouverneur de Saint-Louis.

À travers la plateforme APPEL, officiellement lancée le 14 octobre 2025, l'ARCOP entend moderniser la commande publique, favoriser une participation plus inclusive et accélérer la réalisation des projets publics au bénéfice des populations.

