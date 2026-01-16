Sénégal: L'emploi salarié du secteur moderne en hausse de 1,9% au 3e trimestre 2025 (ANSD)

Le nombre d'employés salariés dans le secteur moderne, hors administration publique, a atteint 337 415 personnes au troisième trimestre 2025, enregistrant une progression de 1,9% par rapport à la même période de l'année précédente, selon la note d'analyse trimestrielle de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) publiée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Sur la même période, la masse salariale a également évolué à la hausse, affichant une augmentation de 2,1% pour s'établir à 385,9 milliards de FCFA. Cette progression est principalement tirée par le secteur industriel, qui demeure le principal contributeur aux rémunérations versées dans le secteur moderne.

L'enquête révèle par ailleurs une légère hausse du volume de travail, avec des heures hebdomadaires moyennes estimées à 41,6 heures.

En matière de structure de l'emploi, le rapport indique que 76,6% des postes sont permanents, confirmant la prédominance des emplois stables dans le secteur moderne. Les hommes représentent 73,9% des employés permanents, traduisant une persistance des disparités de genre sur le marché du travail formel.

Si les ouvriers demeurent les plus nombreux parmi les salariés, l'ANSD souligne que les cadres et techniciens concentrent une part significative de la masse salariale, illustrant les écarts de rémunération selon les catégories socioprofessionnelles.