Sénégal: Dénombrement international des Oiseaux d'eau - Le ministre de l'Environnement en visite au Parc du Djoudj

Le Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a visité ce mercredi 15 janvier 2026 le Parc national des Oiseaux du Djoudj dans le cadre du Dénombrement international des Oiseaux d'eau (DIOE).

Situé dans le delta du fleuve Sénégal, le Djoudj compte 365 espèces d'oiseaux et constitue l'un des principaux sites de reproduction du Pélican blanc en Afrique de l'Ouest. « Le Djoudj est un site exceptionnel, avec près de 22 000 Pélicans blancs. C'est une merveille à découvrir par les Sénégalais et les visiteurs étrangers », a souligné le Ministre.

Le DIOE est réalisé chaque 15 janvier dans 143 pays. Au Sénégal, 37 sites et 219 secteurs sont mobilisés pour collecter les données sur les oiseaux d'eau. En participant à ce dénombrement mondial, le Sénégal contribue à l'évaluation internationale de la biodiversité », a déclaré le Dr Diouf.

Le Ministre a rappelé la volonté de l'État d'associer conservation et développement durable à travers un futur modèle de partenariat public-privé. « Autant en matière de conservation nous avons avancé, autant en termes d'exploitation durable nous sommes en retard », a-t-il indiqué.

Un hommage particulier a été rendu aux équipes du parc, avec l'annonce de nouveaux postes de garde destinés à améliorer leurs conditions de travail. L'édition 2026 du DIOE est placée sous le parrainage du Phaéton à bec rouge (Phaethon aethereus), un oiseau marin rare nichant dans le Parc national des Îles de la Madeleine et considéré comme espèce patrimoniale au Sénégal