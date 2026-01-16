Sénégal: Coopération internationale - Dakar et Abu Dhabi veulent donner une place centrale à l'eau dans l'action climatique

15 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le Sénégal et les Émirats arabes unis entendent faire de l'eau un axe majeur de l'action climatique mondiale. Cette volonté commune a été réaffirmée à l'occasion de la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à Abu Dhabi, en marge de la Abu Dhabi Sustainability Week.

Participant à la table ronde des chefs d'État, le chef de l'État sénégalais a également prononcé l'allocution d'ouverture d'un side event consacré au processus préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, que Dakar et Abu Dhabi coorganiseront en 2026.

À cette tribune, le Président Faye a soutenu que l'eau constitue un enjeu central de la dignité humaine, de la sécurité collective et du développement durable, appelant à son intégration pleine et entière dans les politiques climatiques internationales.

Selon le président de la République, cette convergence de vues illustre la solidité des relations entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, portées par une ambition partagée de passer de la vision à l'action.

Il a, à cet effet, salué l'accueil et l'hospitalité de Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis, ainsi que la qualité des échanges entre les deux délégations.

