Sénégal: Des équipements sanitaires offerts au service de néonatalogie

L'hôpital de la Paix vient de franchir une étape décisive dans la prise en charge des nouveau-nés, grâce à une contribution de la Roumanie destinée à renforcer durablement le service de néonatologie. Le montant de cette dotation est estimé à plus de 14 millions F Cfa.

L'hôpital de la Paix de Ziguinchor a réceptionné, ce jeudi 15 janvier, un important lot d'équipements médicaux et de consommables exclusivement dédiés à la néonatologie. Estimé à près de 22 000 euros, soit plus de 14,4 millions de F Cfa, ce don a été offerte par l'Agence roumaine de coopération internationale pour le développement (Roaid), dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Roumanie.

Présent à la cérémonie, l'ambassadeur de la Roumanie au Sénégal, Nicolae Năstase, a rappelé que le Sénégal occupe une place prioritaire dans l'action de son pays en Afrique de l'Ouest. Il a précisé que « ce don vise avant tout à renforcer les capacités de prise en charge des nouveau-nés, en particulier les plus fragiles », se disant également « impressionné par la rigueur professionnelle et l'engagement du personnel médical de l'hôpital de Ziguinchor ». Le diplomate a, en outre, exprimé sa volonté de consolider ce partenariat, indiquant avoir bien noté les besoins futurs exprimés par les responsables hospitaliers.

Sur le plan médical, l'impact attendu est jugé majeur. Le chef du service de pédiatrie et de pneumatologie, le professeur Lamine Thiam, a souligné que cette dotation répond à une demande clairement identifiée dans le plan d'équipement de l'établissement. « Ces appareils vont permettre une amélioration notable de la prise en charge des nouveau-nés, notamment avec la photothérapie et le dépistage précoce de l'ictère », a-t-il expliqué, ajoutant qu'« une intervention rapide permet d'éviter des complications sévères comme l'encéphalopathie pourtant évitable ».

Le directeur de l'hôpital de la Paix, le Dr Assane Dramé, a pour sa part salué « un appui déterminant dans la lutte contre la mortalité néonatale », remerciant les autorités roumaines ainsi que les acteurs locaux ayant contribué à la concrétisation du projet. Le Dr Dramé a rappelé que « près de la moitié des décès infantiles surviennent à la période néonatale », en raison notamment des faibles poids de naissance, des asphyxies et des infections. Selon lui, « ces équipements vont améliorer la qualité des soins et aider à réduire sensiblement ces indicateurs ». Inscrite dans la dynamique nationale visant l'atteinte des objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, cette dotation fera l'objet d'une évaluation ultérieure afin d'en mesurer l'impact réel sur la survie et la prise en charge des nouveau-nés dans la région de Ziguinchor.