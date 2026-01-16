Afrique: CAN - Mohamed Salah, la malédiction du Pharaon

A 33 ans (il fêtera ses 34 ans en juin), Mohamed Salah a encore abdiqué dans sa quête d'une couronne continentale. Le gaucher égyptien, qui a un palmarès vierge avec son pays, pourrait ne jamais remporter la CAN avec les Pharaons. Un point noir dans sa carrière.

La Malédiction du Pharaon est un film réalisé par Russell Mulcahy avec Casper Van Dien, sorti en 2006. Une suite pourrait bien être écrite. Un volume 2 qui pourrait être sortie avec comme fil rouge, l'histoire de Mohamed Salah avec l'Egypte. En s'inclinant ce mercredi 14 janvier 2026 face au Sénégal en demi-finale de la CAN 2025, l'Egyptien a sans doute dit adieu à ses derniers espoirs de titre avec l'équipe nationale.

Pourtant, Mo Salah est le 2ème meilleur buteur de l'histoire de l'Egypte avec 66 buts, à deux unités seulement de son entraineur actuel, Hossam Hassan, qui a marqué 68 fois avec le maillot égyptien. Le joueur de Liverpool, auteur de 11 buts en CAN, il n'est qu'à une longueur du record égyptien détenu par Hassan El Shazly, auteur de 12 buts dans la compétition.

Malheureusement pour Mohamed Salah, il n'y a toujours pas de titre continental avec les Pharaon. Il a perdu en finale en 2017 contre le Cameroun. Puis, deux ans plus tard, à domicile, il était attendu pour porter les Pharaons au sommet. Cependant, la désillusion est totale avec une élimination dès les 1/8e face à l'Afrique du Sud. Lors de la CAN 2021 au Cameroun, Salah et les siens atteignent la finale et perdent contre le Sénégal de Sadio Mané. Lors de l'édition 2023 au Cameroun, l'Egypte est éliminée en 1/8e de finale par la RD Congo.

En Egypte, même si Mohamed Salah est considéré comme le joueur ayant accompli la meilleure carrière en club dans l'histoire du pays, en ayant remporté la Ligue des champions, la Premier League, et en ayant fini dans le top 5 du Ballon d'or, il reste loin des autres grands talents des Pharaons, qui sont érigés en dieux au panthéon du football égyptien. On pense notamment à Hossam Hassan (3 CAN remportées), Ahmed Hassan (4 CAN remportées), Mohamed Aboutrika (2 CAN remportées) qui sont vus comme de plus grandes légendes car ayant porté l'équipe au sacre plusieurs fois.

Le cauchemar sénégalais

Cependant, le malheur de Mohamed Salah est peut-être d'avoir atterri dans la « mauvaise » génération. Car si on regarde bien, l'équipe égyptienne est inférieure en qualité aux autres sélections africaines. Hormis Mohamed Salah, seul Omar Marmoush (Manchester City) a réussi à évoluer dans un grand club européen. Par ailleurs, la génération égyptienne triple championne en 2006, 2008 et 2010 a eu la chance de porter parmi les meilleurs joueurs égyptiens de l'histoire avec notamment Essam El Hadary (gardien de but), Wael Gomaa (défenseur central), Ahmed Hassan, Aboutrika (milieu), ou encore Hossam Hassan, Ahmed Hassan Mido (attaque).

Par ailleurs, Mohamed Salah a aussi eu la « malchance » de tomber sur la génération dorée sénégalaise portée par Sadio Mané. Avant la défaite en 2022 contre le Sénégal, l'Egypte avait toujours remporté ses finales lorsqu'elle a atteint les tirs au but. et avant cette défaite de 2026 (où il a été muselé et n'a touché aucun ballon dans la surface sénégalaise), les Egyptiens avaient toujours remporté leurs 7 dernières demi-finales.

Mohamed Salah a donc un gout amer dans la bouche. La prochaine CAN, en 2027, verra-t-elle sa consécration, ou alors va-t-il raccrocher en équipe nationale avec le sentiment d'une balade inachevée ?