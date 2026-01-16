Tunisie: BERD - Signature d'un accord de 43 millions d'euros pour financer la deuxième phase d'ELMED

Tunis — Un accord de financement et de garantie d'un montant de 43 millions d'euros (environ 145 millions de dinars) destiné au financement de la réalisation de la 2ème phase du projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie (ELMED 2) a été signé, jeudi, à Tunis, entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

En effet, ELMED 2 vise à renforcer le réseau électrique de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) à travers l'installation de lignes aériennes de transmission, d'entrée et de sortie au gouvernorat de Nabeul.

Le projet porte sur l'installation d'une ligne aérienne de transmission d'électricité ("LAT") de 400 Kilovolts (kV), d'environ 85 Kilomètres (km), reliant Grombalia à Kondar et traversant quatre gouvernorats ; à savoir Nabeul, Ben Arous, Zaghouan et Sousse.

Il s'agit, également, de l'installation de lignes aériennes d'entrée et de sortie entre Ezzahra et Grombalia 1, reliées à la sous-station 400/225 kV de Grombalia 2, d'une longueur totale d'environ 10 km, selon la fiche du projet.

Il comporte aussi l'installation de lignes aériennes d'entrée et de sortie entre Seltene et Grombalia 1, reliées également à la sous-station 400/225 kV de Grombalia 2, d'une longueur totale d'environ 10 km. Le ministre de l'Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh a indiqué le crédit sera remboursé sur 18 ans, dont 5 années de grace.

La signature intervient dans un contexte particulier, marqué par l'importance des défis énergétiques à relever, certes, mais surtout par les opportunités historiques qui se présentent afin d'accélérer la transition énergétique, renforcer la sécurité d'approvisionnement et consolider l'intégration régionale en la matière, a-t-il affirmé, estimant que le projet qui constitue une composante essentielle de l'écosystème ELMED, est un maillon indispensable à son déploiement effectif.

Il permettra de faciliter l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables, de renforcer la stabilité et la fiabilité du réseau électrique national et de compléter de manière cohérente le programme d'interconnexion sous-marine entre la Tunisie et l'Italie.

Au-delà de sa dimension technique, ELMED 2 revêt une portée stratégique majeure en s'inscrivant pleinement dans le cadre des priorités nationales en matière de transition énergétique, de diversification du mix électrique et de positionnement de la Tunisie comme un hub énergétique régional reliant l'Afrique du Nord au marché européen de l'électricité, a-t-il encore expliqué.

Le choix de la BERD pour le financement de cette composante traduit, une nouvelle fois, la convergence des visions et la confiance mutuelle qui n'a cessé de se raffermir depuis plus d'une décennie de coopération, précise encore Abdelhafidh. La réussite de ce projet constituera certainement une référence en matière de coopération régionale, de financement du développement durable et de transition, a-t-il conclu.

De son côté, la Présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso a salué la progression de la transition énergétique dans le pays, soulignant que le financement en question marque une étape importante dans le renforcement des infrastructures énergétiques.

Pour la responsable, ELMED2 est un projet catalytique pour la décarbonisation qui réduira la dépendance de la Tunisie face au gaz importé et contribuera à la réalisation de l'objectif de la Tunisie ; à savoir atteindre une part de 35% des énergies renouvelables du mix énergétique.

Et d'ajouter que le projet contribuera à l'inclusion via le développement des compétences des jeunes et de l'accès des femmes aux professions énergétiques et des projets innovants.

La responsable a rappelé que depuis le lancement des opérations de la BERD en Tunisie, le volume des investissements a atteint trois milliards d'euros touchant divers secteurs dont notamment le secteur privé, et ce, pour créer des emplois.

Et d'ajouter que 2025 a été une année importante avec des financements de l'ordre de plus 400 millions d'euros qui ont notamment ciblé le secteur de l'énergie, des phosphates, de l'eau, des transports, outre les PME et les entreprises privées à travers notamment les banques.

« Nous avons initié également un programme pour accompagner les jeunes entrepreneurs avec le soutien de l'Union européenne (UE) », a-t-elle encore dit. Pour l'exercice en cours (2026), les priorités seront similaires, avec des investissements importants dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la transformation des entreprises publiques, les PME et les entreprises innovantes, a fait savoir la présidente de la BERD.

Le PDG de la STEG, Fayçal Trifa a, pour sa part, précisé qu'ELMED 2 favorisera le renforcement du réseau de transport de la STEG à travers une ligne de 400 Kilovolts (kV), reliant Kondar et Gromblia (85 Kilomètres) et au niveau de Grombalia (20 Kilomètres) et permettra le transfert de l'énergie produite essentiellement dans le Sud vers le Nord et les points de grande consommation, outre t l'export d'une partie de cette énergie verte vers l'Europe.

Il convient de noter que la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso est actuellement en visite en Tunisie (15 et 16 janvier 2026). Selon un communiqué de la BERD, lors de sa visite elle devrait rencontrer des hauts responsables gouvernementaux Tunisiens, des partenaires locaux et internationaux et des clients des secteurs public et privé.

La Présidente de la banque est accompagnée de Nodira Mansurova, responsable des opérations de la BERD en Tunisie, ainsi que d'une délégation de haut niveau de la Banque. Depuis le lancement de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de trois milliards d'euros dans 89 projets à travers le pays, dont 65 % dans le secteur privé.