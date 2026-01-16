Cote d'Ivoire: Vie d'entreprise - Le Groupe MÉAMBLY Holding investit dans l'excellence managériale de ses cadres

Dans une dynamique affirmée de performance durable et de gouvernance moderne, le Groupe MÉAMBLY Holding renforce les compétences stratégiques de ses cadres. Et ce, à travers un séminaire de formation de haut niveau consacré à la réflexion stratégique.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la politique d'excellence et d'investissement dans le capital humain prônée par le groupe.

En ce début d'année 2026, le PDG du Groupe MÉAMBLY Holding participe, aux côtés de quinze hauts cadres, à une formation académique de haut niveau animée par le Professeur Michel Courcelle, expert internationalement reconnu. La session se déroule au siège du Groupe, à Abidjan-Marcory.

À l'origine de cette démarche, le Président-directeur général du Groupe dont le parcours académique et professionnel témoigne d'un engagement constant pour la performance organisationnelle. Celui-ci s'apprête à soutenir, en mars 2026, une thèse de doctorat sur le thème : « Pilotage de la performance globale des organisations en Côte d'Ivoire : cas du Groupe MÉAMBLY ».

Un leadership fondé sur la connaissance et l'innovation managériale

Le dirigeant du Groupe affiche un profil académique particulièrement étoffé. Il a validé, le 1er décembre 2025, un deuxième master en Politique et management du développement - Potentiel Afrique à Sciences Po Paris, avec la note A+, sur le thème : « Partenariat public-privé et développement local : repenser le financement des infrastructures portuaires dans la région du Guémon à l'ère de la décentralisation ».

Ce diplôme s'ajoute à un Executive MBA en pilotage des organisations, obtenu le 23 juillet 2022 au Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis (CVPT), avec la mention Très bien. À ces formations s'ajoutent plusieurs programmes de perfectionnement, notamment celui suivi entre septembre 2024 et janvier 2025 à l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations (ISEOR) à Lyon, portant sur « Réussir le changement : outils et méthodes ».

Il faut signaler que le Professeur Courcelle conjugue une solide expérience académique et une pratique de terrain reconnue. Il est notamment directeur pédagogique et intervenant à Sciences Po Paris, conseiller stratégique à la Banque africaine de développement (BAD) et ancien responsable de haut niveau au sein d'institutions telles que l'OCDE, PwC Belgium ou encore la Fondation pour l'Entreprise Africaine.

Une politique structurée de développement des compétences

Conscient que la performance globale d'une entreprise repose sur l'implication stratégique de ses collaborateurs clés, le Président du Groupe MÉAMBLY Holding a fait le choix structurant de financer des formations stratégiques régulières au profit de ses cadres. Pour l'année 2026, cette politique prévoit une formation par trimestre, soit quatre sessions stratégiques.

La première session est consacrée à la formation à la réflexion stratégique, avec pour objectifs pédagogiques de permettre aux cadres d'acquérir une méthodologie claire de réflexion stratégique, de maîtriser les outils de diagnostic et de pilotage, et de savoir formuler et mettre en œuvre des stratégies adaptées aux réalités du Groupe. Un accent particulier est mis sur l'application concrète et immédiate des acquis aux enjeux spécifiques des différentes directions.

À travers cette initiative, le Groupe MÉAMBLY Holding réaffirme sa conviction que la formation continue des cadres constitue un levier essentiel de compétitivité, de gouvernance efficace et de création de valeur durable. Une vision managériale qui place le capital humain au cœur de la stratégie de développement du Groupe.