Sénégal: Notation - L'agence GCR rehausse la note d'émetteur de long terme de TotalEnergies Marketing Sénégal.

Dans sa notation de septembre 2025 GCR Rating (GCR) a rehaussé la note d'émetteur de long terme de TotalEnergies Marketing Sénégal de A(WU) à AA (WU) sur son échelle régionale, ont annoncé les responsables de cette agence de notation basée à Dakar.

« Le rehaussement de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal reflète l'amélioration de sa flexibilité financière et de sa liquidité », a laissé entendre GCR. Elle ajoute que la société bénéficie d'une position de leader sur le marché de la distribution de produits pétroliers au Sénégal, qui continue de soutenir une génération de revenus robuste. Malgré une légère contraction du chiffre d'affaires, les marges se sont renforcées, traduisant une meilleure résilience opérationnelle.

« Le profil financier de TotalEnergies Marketing Sénégal s'est renforcé grâce à des performances opérationnelles en légère amélioration, une gestion adéquate des placements, une bonne maitrise de son besoin en fonds de roulement et un désendettement significatif », avance encore GCR.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon elle, la flexibilité financière s'est améliorée portée par une amélioration du taux de la dette nette sur EBITDA à 0,2x (2023 : 2,9x ; 2022 : 2,1x ; 2021 : 1,1x ; 2020 : 1,2x) qui tire profit d'une hausse de 12% de l'EBITDA et d'une baisse importante (2024 : -91,4%) de la dette nette.

« Une meilleure maitrise du besoin en fonds de roulement en 2024 a consolidé la capacité de la société à dégager des flux de trésorerie suffisants, améliorant considérablement la couverture de la dette brute, après financement des investissements, et versement des dividendes, qui s'établit à 137% en 2024 (2023 : 32% ; 2022 : -12% ; 2021 : 87% ; 2020 : 38%) » a relevé l'équipe de notation de GCR.

Par ailleurs, elle estime qu'une bonne politique de placement financier a permis une couverture des charges d'intérêts par les revenues financières. Malgré un chiffre d'affaires qui recule de 3% à 484,9 milliards FCFA ($ 870,35 millions), pénalisées par le commerce général et l'aviation, GCR estime que la marge d'EBITDA progresse à 2,4% grâce à la rationalisation des charges et la hausse de l'EBITDA.

« Dans ce contexte, soutient l'agence, le résultat net bondit à 7,1 milliards FCFA, soutenu par la performance financière et la reconnaissance de créances. » Toutefois, GCR est d'avis que la poursuite de l'amélioration des marges dépendra de la capacité de TotalEnergies Marketing Sénégal à maîtriser les pressions inflationnistes sur ses coûts et à faire progresser ses revenus dans le même temps.

La liquidité de TotalEnergies Marketing Sénégal s'est nettement améliorée en 2024, affichant un taux de couverture des besoins de trésorerie en un an par les sources de liquidités entre 100% et 150%.

GCR considère que la position de leader de TotalEnergies Marketing Sénégal sur le marché très concurrentiel de la distribution de produits pétroliers constitue un atout majeur pour sa notation. Depuis plus de cinq ans, la société occupe la première place parmi les distributeurs sénégalais de produits pétroliers même s'il est à noter une baisse globale de 4 points des parts de marché en 2023, soit 21%.

Selon GCR, elle a su développer des avantages concurrentiels essentiels grâce à une offre diversifiée, incluant la vente de carburant, de gaz liquéfiés, de lubrifiants et divers services connexes. En outre, son maillage territorial étendu lui permet de rester proche de sa clientèle, tandis que sa marque, bien reconnue, est synonyme de qualité et d'expertise.

Cependant, TotalEnergies Marketing Sénégal fait face à une forte pression concurrentielle sur ce marché, menaçant d'éroder sa part de marché. Néanmoins, GCR estime que la société sera en mesure de conserver, voire de renforcer, sa position de leader au cours des 12 à 18 prochains mois, grâce à sa stratégie d'extension de réseau, la redynamisation de l'activité GPL avec une reconstitution progressive du stock outils, le renforcement du maillage des dépôts avec des ouvertures en régions et en banlieue et surtout ses solides avantages concurrentiels et au soutien fort de ses actionnaires de référence.

TotalEnergies Marketing Sénégal tire sa notoriété notamment de son assimilation au groupe de renommée mondiale, TotalEnergies, qui lui apporte un soutien important matérialisé par des conventions d'assistance et de conseil concernant son cœur de métier.

« Ce support permettra à la société de continuer de renforcer sa position de leader à travers une différenciation par la qualité en vue de capter une part importante de la croissance à venir du marché », souligne GCR.

GCR justifie la perspective stable attachée à la notation par le fait que la société devrait continuer à tirer de sa position de leader de la distribution de produits pétroliers sur le marché sénégalais. Ce qui devrait permettre de maintenir ses marges stables. De plus, la flexibilité financière de la société devrait se maintenir à un niveau adéquat.

Selon GCR, un rehaussement de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal serait tributaire : i) d'une amélioration de ses marges et ii) d'une amélioration de l'environnement opérationnel iii) des flux de trésorerie générés par l'exploitation et de sa flexibilité financière.

Par contre, l'agence est d'avis qu'un abaissement de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal serait la conséquence : i) d'une perte des parts de marché et d'une contraction du niveau d'activité et es marges ii) d'une dégradation de son besoin en fonds de roulement, notamment si celle-ci entraine des détériorations importantes de son niveau de liquidité, de flux de trésorerie d'exploitation et/ou de levier financier ; ou ii) d'une détérioration de l'environnement opérationnel notamment le score de risque pays.