Afrique: Casablanca - Lancement de la première édition de Heirs of Greatness Day

Orun, filiale d'African Currency Network, annonce le lancement de la première édition de Heirs of Greatness Day, une initiative fondatrice ayant réuni à Casablanca des acteurs clés des industries culturelles et créatives (Icc).

«Pensé comme une activation structurante, Heirs of Greatness Day s'inscrit dans le déploiement d'une plateforme stratégique articulant vision, méthode et action. L'initiative vise à positionner les ICC comme des leviers de développement durable, de souveraineté culturelle et de soft power africain », renseigne un communiqué de presse reçu à notre rédaction.

Organisé dans un contexte continental marqué par la Coupe d'Afrique des Nations et par une attention internationale accrue portée au continent, l'événement affirme Casablanca comme un carrefour symbolique où se rencontrent création, transmission et projection internationale.

Au cœur de cette activation, ajoute la même source, se trouve The Sovereign Code, la méthode fondatrice développée par Orun, structurée autour de trois piliers complémentaires : Mémoire, Structure et Transmission. Véritable cadre de référence, The Sovereign Code irrigue l'ensemble des programmes d'ORUN et vise à transformer l'héritage culturel africain en systèmes durables de création de valeur, mesurables et inscrits dans le temps long.

Heirs of Greatness Day donne une expression concrète à cette méthode à travers la mise en lumière des sept Maisons d'Art : Tissage, Fonderie, Crochet, Tannerie, Teinture, Céramique et Couture. Conçues comme des espaces de transmission, d'expérimentation et de structuration, ces Maisons réunissent maîtres artisans, designers et partenaires autour d'une ambition commune : faire dialoguer les savoir-faire ancestraux avec les exigences contemporaines de création, de qualité et de responsabilité.

À cette occasion, précise-t-on, Roméo Moukagny (Gabon, Sénégal), Kader Diaby (Côte d'Ivoire), Anil Padia (Kenya), Jennifer Mulli (Kenya), Henri Philippe Maidou (République centrafricaine), Sonia Ahmimou (Maroc, France) et Lucette Holland (Sénégal, France) ont présenté des œuvres et des démarches incarnant une vision exigeante de la création africaine, profondément ancrée dans les territoires et résolument tournée vers l'international.

La programmation de la journée a été pensée comme une expérience immersive et narrative, mêlant séquences institutionnelles, dispositifs artistiques, échanges éditoriaux et temps symboliques.

Selon le communiqué, ce tableau culturel traduit la volonté de Orun d'inscrire Heirs of Greatness Day dans une dynamique de continuité, au-delà d'un temps événementiel ponctuel. Elle a également été l'occasion pour Orun de recevoir la certification ISO 20121, attestant de son engagement en faveur d'un événementiel responsable et durable, aligné avec les standards internationaux.

Cette politique de durabilité s'inscrit dans la continuité de la mission de Orun, de The Sovereign Code (Mémoire, Structure, Transmission) et des valeurs fondamentales qui guident son action : Transmission, Responsabilité, Inclusion et équité, Excellence et exigence, Ancrage local et impact durable, Intégrité et transparence. Ces principes structurent l'ensemble des engagements de l'organisation et ses relations avec ses partenaires et parties prenantes.

L'initiative a par ailleurs bénéficié d'un soutien diplomatique et institutionnel significatif, soulignant la reconnaissance croissante des industries culturelles et créatives comme secteurs stratégiques des trajectoires de développement africaines. La présence de personnalités issues des sphères culturelles, institutionnelles et internationales renforce la portée symbolique et la crédibilité de cette première édition.

Enfin, Heirs of Greatness Day s'inscrit dans une trajectoire ambitieuse portée par Orun à l'horizon 2025-2030 : structuration de filières culturelles, montée en compétence des designers et artisans, création d'emplois qualifiés, développement de chaînes de valeur locales et rayonnement international des talents africains.