Sénégal: BRVM - Hausse hebdomadaire de 41,33% du cours du titre EVIOSYS PACKAGING SIEM Côte d'Ivoire

Au terme de la semaine du 5 au 9 janvier 2026, le cours du titre EVIOSYS PACKAGING SIEM Côte d'Ivoire a réalisé une hausse de 41,33%, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Selon cette SGI, « le titre du concepteur et fabricant d'emballages métalliques en Côte d'Ivoire est porté par la reprise de sa cotation après une suspension ayant duré près de deux ans. » Pour ce qui est des performances financières, l'entreprise a subi une nette détérioration de son résultat net, en recul de 95,55%, pour atteindre 44,98 millions de FCFA en 2024, contre 1,01 milliard de FCFA à la clôture de l'exercice 2023.

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle du titre SETAO Côte d'Ivoire. CGF Bourse note dans sa publication que l'action de la filiale ivoirienne de Bouygues Bâtiment International affiche pour la deuxième semaine consécutive la pire performance du marché des actions, avec un recul de 12,50%, après une baisse de 10,18% enregistrée la semaine précédente.

« Cette correction, analyse CGF Bourse, essentiellement liée à des prises de bénéfices sur le titre, s'est accompagnée d'un volume d'échanges de 43 882 actions, en hausse par rapport aux 17 638 titres échangés une semaine plus tôt. » Par ailleurs, la société a enregistré une perte nette de 477,13 millions de FCFA au troisième trimestre 2025, marquant une amélioration par rapport au déficit de 610,94 millions de FCFA constaté à la même période en 2024.

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a terminé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 11 434,14 milliards de FCFA, en régression de 0,14% par rapport à la semaine précédente.

Selon CGF Bourse, cette baisse s'explique principalement par le remboursement partiel de capital des obligations « CRRH.O6 - CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 », « FCAS.O1 - FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 », « TPBF.O13 - TPBF 6,50 % 2021-2031 » et par le dernier remboursement de capital de l'obligation « CRRH.O5 - CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025 ».

Au terme de la semaine écoulée, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 4,90 milliards de FCFA contre 4,80 milliards de FCFA la semaine précédente, soit une progression de 2,11% de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés.

Les transactions sur la semaine ont principalement concerné 229 652 titres de l'obligation « TPCI.O80 - TPCI 6,00% 2023-2030 » et 200 005 titres de l'obligation « TPCI.O70 - TPCI 5,75% 2022-2037 » pour une valeur globale de 4,21 milliards de FCFA.

La capitalisation boursière globale (marché actions et obligations réunis) a enregistré une hausse de 0,65%, s'établissant à 24 732,47 milliards FCFA contre 24 573,94 milliards FCFA la semaine précédente.

Quant au Price Earning Ratio (PER), il a terminé la semaine sous revue en baisse à 11,74x contre 11,97x la semaine précédente.

Pour sa part, le rendement moyen du marché a progressé de 0,08 point de pourcentage, se situant à 7,61% contre 7,53% la semaine précédente.