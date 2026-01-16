Sénégal: Industries manufacturières - La production se bonifie de 5,1 % en novembre 2025

16 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

La production des industries manufacturières a enregistré une progression de 5,1 % en novembre 2025, comparativement à la même période de l'année 2024, traduisant une amélioration globale de l'activité industrielle.

Cette hausse est principalement portée par la bonne performance de certaines branches clés. Les activités de fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques affichent une progression significative de 25,0 %. La production des produits du raffinage et de la cokéfaction s'est également accrue de 14,4 %, tandis que celle des produits agroalimentaires enregistre une augmentation plus modérée de 1,2 %.

Toutefois, cette évolution positive est atténuée par des replis observés dans d'autres branches. La fabrication de papier et de carton connaît une baisse marquée de 14,9 % sur la période sous revue. De même, la production des matériaux minéraux recule de 2,6 %, tandis que celle des produits métallurgiques et de fonderie diminue de 2,1 %.

Sur une période plus large, les indicateurs confirment une tendance favorable, bien que modérée. En cumul sur les onze premiers mois de l'année 2025, la production des industries manufacturières se bonifie de 3,7 % par rapport à la période correspondante de 2024.

